Sinner supera el sofoco y sobrevive a Kecmanovic en su debut en Wimbledon

A Sinner le viene este Wimbledon de nalgas. Curvas, sets en contra, agobio, gestos de desaprobación cuando falla y de liberación cuando acierta y, en definitiva, un sofocón en toda regla. Necesita más de tres horas y una pausa para ir al vestuario incluida para rendir (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) a un Kecmanovic agrandado para la ocasión, en la pista central y ante el campeón. Sinner sufre, por momentos no se encuentra, pero resuelve a tiempo una problemática avanzada para ser el comienzo de la defensa de su corona en Wimbledon.

El primer día en Wimbledon nunca es fácil. El cambio de superficie tan abrupto presenta dificultades para adaptarse a la movilidad de pelota. Sobre el pasto bota bajo y rápido, favoreciendo el saque y volea. Aunque el partido entre Sinner y Kecmanovic siguió poco la lógica. El italiano no se encontró, tampoco se lo permitió su rival, cuyo plan pasaba por apretar al resto y mantenerse sólido al servicio. Su partido pasaba por aprovechar los pocos huecos que dejara Sinner, cuyo estado de forma sigue convaleciente.

En cuanto pudo, no se contuvo. Break en el tramo final del set y primera manga al bolsillo.