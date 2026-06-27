La evolución de Sinner tras su desfallecimiento: «He hecho cambios, tengo que entrenar con más calor»

El público de Roland Garros asistió hace algo menos de un mes a la historia de un desvanecimiento en toda regla. Lo protagonizó Jannik Sinner, a quien no le quedó ni saliva con la que hidratarse. Tenía el partido para ganar tras apuntarse las dos primeras mangas y estar a un juego de hacer lo propio en la tercera. Hasta que el sol, enemigo de los tenistas en Roland Garros, opinó lo contrario. Sufrió calambres, vómitos, deshidratación y finalmente cayó eliminado (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) a manos de Cerúndolo.

En Londres sufre un déjà vu. La bienvenida brindada por Wimbledon ha sido idéntica a la despedida ofrecida por Roland Garros. Sol, sol y sol. Termómetros que alcanzan los 35 grados. Situación insospechada para Londres, por más que la hoja del calendario se pose en julio. Tras aquel episodio en París, Sinner se ha sometido a pruebas médicas para chequear su estado de salud. «Todas han salido muy bien, aunque tenemos muy claro que necesitamos entrenar en condiciones de más calor. Creo que en todos los sitios donde juguemos va a hacer mucho calor. Cada año hace más y más calor», explica Sinner ya con el micrófono verde de Wimbledon.

Una rueda de prensa con un reducido grupo de periodistas, entre los que se encontraba OKDIARIO, debido al boicot de los tenistas a los Grand Slam. «Creo que está mejorando, aunque no estemos en un punto pleno, pero hemos visto una mejora. No se trata solo del dinero, sino del panorama en su conjunto. El bienestar general. Veremos la evolución a futuro», dijo Sinner. Su hoja de ruta no tiene ninguna entrada desde el mencionado desfallecimiento en Roland Garros. Ni rastro de partido sobre hierba para preparar Wimbledon.

«Me siento bien. Creo que la hierba es una superficie diferente. Vienes aquí intentando dar lo mejor de ti mismo. Al mismo tiempo, si juegas un torneo antes de llegar aquí y quizá no te sale como te gustaría, vienes con algunas dudas. Si no juegas ningún torneo, no tienes esas dudas, simplemente vas y juegas. El año pasado caí en segunda ronda en Halle. He venido aquí y he jugado muy bien. Cada año es diferente. Intento tener toda la confianza posible en mis golpes y en mis capacidades. Las primeras rondas siempre van a ser muy difíciles. Lo tengo claro mentalmente», añadió Sinner.

El italiano, que debuta el lunes contra Kecmanovic, no esclareció los cambios que ha hecho tras el gol de calor que sufrió. «No se puede simular al 100 % lo que se siente en un partido, debido a la tensión que se vive antes y después del mismo. Hemos hecho algunos cambios. No diría que sean cambios muy grandes, pero siempre he creído en los pequeños detalles y en los pequeños cambios. De momento estamos contentos con lo que estamos haciendo. El resultado no lo vamos a ver aquí. Es un proceso largo. No hay ninguna fórmula mágica detrás. Pero sí, estamos haciendo todo lo que podemos. Estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado en las últimas dos semanas y media. Han sido jornadas muy largas. Me siento bien preparado», finalizó Sinner.