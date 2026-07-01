Sinner baja al barro para resolver otro aprieto en Wimbledon

Este Wimbledon, de tórridas temperaturas, sigue sofocando a Sinner. Muestra mejor rostro que contra Kecmanovic, tampoco era muy difícil, pero sigue en camino de encontrar su tenis. Mientras tanto, hay que ir ganando partidos. Ganar siempre hace todo más llevadero. Así que el italiano, en ausencia de la velocidad de crucero en su raqueta, se puso el mono de trabajo y tumbó (7-6, 7-6, 6-4) a un Nuno Borges combativo, que forzó dos tie-breaks y llegó a tener saque para ganar el set. Apagó Sinner el incendio, sin demasiados destellos y con más de un agobio, pero apagado al fin y al cabo.

No deleita todavía Sinner, que suele ir de menos a más en las competiciones, especialmente en los eventos de dos semanas. Ya pasó el trago el lunes, contra Kecmanovic y frente a Borges, un rival menor, tuvo momentos de apuro que superó. Especialmente en los dos primeros sets, resueltos en el desempate, aunque también en el tercero, donde llegó a tener una desventaja de dos juegos.

Borges, de hecho, sacó para ganar el parcial, con 5-3, e igualar el choque. Fue ahí donde reaccionó Sinner, que dio la vuelta a la situación, remontó y ganó la manga. Sinner no necesitó apurar más de los tres sets de rigor y poco más de dos horas y media para atravesar la segunda ronda y acercarse a revalidar el trofeo y erigirse en el jugador italiano con más partidos ganados, noventa y cinco, en Grand Slam.

«Estoy contento, en los primeros dos sets hemos servido muy bien los dos. No he tenido mucho control, hay un par de cosas que mejorar. Seguramente en el primer partido he sentido la falta de partidos jugados, este tipo de partidos me han ayudado. El jueves es el día de descanso y el martes no he hecho mucho después del partido duro del lunes. Veremos», indicó el italiano, que se enfrentará a Brooksby antes de hacerlo, potencialmente contra Jódar en octavos.