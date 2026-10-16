Simeone, propietario de 180 pisos en Madrid: «La última vez que presentaron cuentas en el año 2024 rondaban los 40 millones de euros en activo»

Encontrar una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una de las mayores dificultades para quienes quieren vivir en grandes ciudades como Madrid. Los alquileres no dejan de subir, la oferta disponible resulta insuficiente y comprar una casa exige unos ahorros que muchas familias no consiguen reunir. Según los últimos datos de Idealista, el precio del alquiler en la capital alcanzó los 23,4 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026, un 4,8% más que un año antes. Y mientras gran parte de los ciudadanos intenta hacer frente a estos precios, el mercado inmobiliario también atrae a grandes inversores, entre los que estan personajes conocidos que tienen en la compra de propiedades una forma de gestionar su patrimonio.

Es el caso de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que junto a su mujer, Carla Pereyra, ha desarrollado un importante negocio inmobiliario en la capital española. La pareja cuenta con más de 180 pisos, varios edificios y residencias de estudiantes, según la información difundida por el programa Equipo de Investigación, de La Sexta. Una actividad empresarial que ambos gestionan a través de sociedades y que ha ido creciendo mientras el técnico argentino consolidaba su trayectoria en el banquillo rojiblanco.

Los 180 pisos de Simeone en Madrid y los 40 millones de euros en activos

El patrimonio inmobiliario del Cholo fue uno de los asuntos analizados por Equipo de Investigación, que examinó las inversiones en vivienda de distintas personalidades conocidas. Durante el reportaje, la periodista Cote Villar explicó el alcance del negocio que el entrenador comparte con su mujer. «Diego Simeone y Carla Pereyra han conseguido poner en pie un negocio inmobiliario que actualmente tiene más de 180 pisos en Madrid, tiene varias residencias de estudiantes, han abierto una agencia desde donde se pueden alquilar estos pisos», señaló.

La periodista también aportó una cifra sobre la dimensión económica de estas inversiones. «La última vez que presentaron cuentas en el año 2024 rondaban los 40 millones de euros en activo», afirmó durante el programa. Las informaciones publicadas posteriormente sitúan los activos de la sociedad en aproximadamente 39,7 millones de euros. Conviene distinguir esta cantidad del dinero que la pareja tendría disponible, ya que los activos de una empresa incluyen sus bienes y derechos y no equivalen necesariamente a su beneficio ni a su patrimonio neto. Según lo que se explicó, el negocio comprende unos 180 apartamentos y siete edificios, con presencia destacada en los barrios madrileños de Salamanca y Chamberí. Se trata de zonas donde la vivienda alcanza precios elevados y que mantienen un considerable atractivo para la inversión inmobiliaria.

Carla Pereyra, la mujer que gestiona el negocio inmobiliario de Simeone

Aunque Simeone es el rostro más conocido de la pareja por su trayectoria deportiva, Carla Pereyra desempeña un papel fundamental en sus inversiones. Ambos están vinculados a Carpersim, la sociedad utilizada para desarrollar buena parte de su actividad inmobiliaria. La modelo argentina cuenta con experiencia previa en este sector, algo que, según explicó Cote Villar, ha resultado importante para impulsar el negocio familiar.

«Carla Pereyra es el gran motor del negocio inmobiliario de Simeone, ella conoce bien el sector», aseguró la periodista. Villar recordó además que Pereyra procede de una familia de arquitectos y que había realizado inversiones inmobiliarias desde joven. Esa experiencia habría contribuido a que la pareja comenzara adquiriendo viviendas para destinarlas posteriormente al alquiler, una estrategia que con los años se ha ampliado hacia otras actividades relacionadas con el mercado residencial.

El negocio tampoco se limita actualmente a los pisos tradicionales. Las informaciones sobre sus sociedades incluyen proyectos vinculados a residencias de estudiantes y nuevas promociones inmobiliarias. Entre ellos figura una iniciativa en Tres Cantos, municipio situado al norte de Madrid, donde la pareja ha impulsado otra línea de inversión.

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El futuro de Simeone y sus inversiones inmobiliarias en España

Simeone lleva vinculado al Atlético de Madrid desde diciembre de 2011, cuando asumió el banquillo del primer equipo. Durante estos años se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del fútbol español y ha desarrollado buena parte de su vida familiar en Madrid. Sin embargo, el entrenador nunca ha ocultado su intención de regresar algún día a Argentina, donde nació y comenzó su carrera deportiva. En una entrevista concedida hace años al periódico La Nación, el técnico expresó ese deseo con claridad: «Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país?». Su mujer también es argentina, por lo que ambos mantienen vínculos personales con su país de origen.

Pero hasta que llegue ese momento, la pareja continúa ligada al mercado inmobiliario madrileño a través de sus inversiones. Su patrimonio empresarial muestra cómo el sector de la vivienda se ha convertido también en una alternativa de inversión para profesionales con ingresos elevados. Una realidad que coincide con las crecientes dificultades de acceso a la vivienda de numerosos ciudadanos, especialmente en una ciudad como Madrid, donde los precios del alquiler siguen marcando máximos.