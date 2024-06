La siesta maldita de Tsitsipas, un rival ‘perfecto’ para Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz llega a la antepenúltima parada de su camino en Roland Garros y le espera un rival experimentado, graduado en tierra batida pero que, a su vez, se ha convertido en un contrincante perfecto para él. Stefanos Tsitsipas, número 9 del ranking ATP, aparece un año después en cuartos de final del cuadro individual en París y vuelve a encontrarse con el tenista que le apartó de un sueño que veía cerca y que lo hizo también en las otras cuatro veces que se han enfrentado en partidos oficiales.

Tsitsipas no puede con Alcaraz, tenísticamente, y los resultados acreditan esta afirmación que, por el momento, se ha convertido en máxima. Cinco veces se han enfrentado los protagonistas del duelo de este martes (20:15 horas) en partido oficial y las cinco se han decantado del lado de Carlos Alcaraz, quien en Roland Garros 2023 dio una estocada mayúscula a la moral de Stefanos, que justificaría, en parte, su derrota, con una siesta previa al partido y una pastilla de melatonina que le hizo demasiado efecto.

Número 5 del mundo entonces, Tsitsipas llegó a los cuartos de final de Roland Garros con la confianza repleta y dispuesto a dar la vuelta en un head to head con Alcaraz ya muy marcado. Sabedor de lo que era pisar semifinales (2020) y final (2021) en París, el griego buscaría tirar de experiencia para frenar el ímpetu del español, gran favorito al título aunque también, posiblemente, algo presionado por la ambición.

Alcaraz, con 20 años recién cumplidos, se presentó en la pista Philippe Chatrier en las mismas condiciones que en este año 2024. Cuartos de final, ante un Tsitsipas en buen momento y en sesión nocturna en París. Todos los focos puestos sobre él, pero la presión no sólo no le pudo, si no que en un ejercicio de madurez digno de mención, Carlos se las ingenió para traspasar el potencial agobio a su rival, sumido en una crisis que le costó perder el partido por goleada (6-2, 6-1, 7-6) y una gran oportunidad en Roland Garros.

Alcaraz sprints to the semifinals with a straight sets win 6-2, 6-1, 7-6(5) against Tsitsipas 💥 Watch the highlights ⬇️#RolandGarros pic.twitter.com/Lh3lsUEV14 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023

La última excusa de Tsitsipas

Si bien Tstisipas reconocía entonces la derrota, puso también encima de la mesa un argumento cuanto menos curioso para justificarse. «Él jugó genial. No creo que haya jugado excepcional, pero sí genial. Algo que creo que evitaré en los próximos partidos es tomarme una pastilla de melatonina y dormirme una siesta antes de jugar porque eso no parece funcionar», comentó tras el encuentro, el quinto ante Carlos Alcaraz y su quinto tropiezo contra el murciano, con el que se vuelve a ver las caras un año después, seguramente con la lección aprendida en lo que a la melatonina se refiere.

Alcaraz y Tsitsipas se vuelven a enfrentar de noche en París, y si bien esta vez Stefanos llega más descansado y sin la tentación de la melatonina, el favoritismo está de nuevo del lado de Carlos, quien llega en progresión y con sensaciones mayúsculas en los dos últimos encuentros. Tanto en tercera ronda, ante Korda, como sobre todo en octavos de final, frente a Felix Auger-Aliassime, el tenista murciano se llevó la victoria con dos exhibiciones que hacen pensar en él como ganador, poniendo todos los precedentes en la coctelera y un cara a cara que puede pasar de la manita (5-0) que luce en estos momentos a un set (6-0) en caso de triunfo de Carlos Alcaraz.

La ‘manita’ de Alcaraz a Tsitsipas