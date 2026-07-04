El show de Serena Williams acaba en faena para Wimbledon: retrasan dos días su debut en dobles y renuncia a jugar

«¿When Serena and Venus play?». La pregunta lleva días cerniéndose sobre Wimbledon y ha encontrado la respuesta más descorazonadora posible. Después de que Wimbledon haya esperado a Serena Williams, la propia Serena ha dado calabazas. La estadounidense finalizó su partido contra Joint con molestias en la rodilla y la organización demoró su debut en Londres, fijado originalmente para el pasado 2 de julio, hasta el sábado día 4 para que se recuperara de sus molestias.

Con el resto de las parejas ya disputando la segunda ronda. Sin embargo, a lo largo de este sábado creció la incertidumbre cuando el partido no aparecía asignado en ninguna pista. Tampoco salió en el orden de juego del día, claro. Hasta que entrada la tarde, la situación desembocó en una retirada de Serena Williams por lesión. Se queda, pues, sin aprovechar la segunda de las invitaciones que le había otorgado el torneo y sin volver a compartir pista con su hermana Venus.

La propia Serena Williams se pronunció a través de las redes sociales con un video en el que mostró sus esfuerzos por recuperarse a tiempo. «Me duele mucho tener que retirarme de dobles. Volver a competir ha sido un regalo, y la oportunidad de jugar junto a Venus Williams una vez más significaba muchísimo para mí. Hice todo lo posible para estar lista, pero lamentablemente mi rodilla aún no está lista para competir. La foto de las jeringas muestra el líquido que me extrajeron de la rodilla después de mi partido individual… ¡Qué horror!», inició,

«La buena noticia es que mi rodilla no debería hincharse ni acumular tanto líquido de nuevo. La mala noticia es que, por mucho que lo intenté, no pude prepararla para dobles. Estoy agradecida con todo el equipo organizador por brindarme todas las oportunidades para jugar aquí. Gracias a los aficionados por su increíble apoyo y por hacer que este regreso sea tan significativo… Solo puedo decirles que estén atentos a una ciudad cercana», finalizó Serena Williams de manera enigmática.

Melancolía e idealizaciones a un lado, el regreso de Serena Williams fue incierto en origen. Su legado, integrado por sus 23 Grand Slams, le exigía no venir a Londres a pasearse. Más todavía si uno echa un vistazo a su hoja de prestaciones en Wimbledon. Ha triunfado siete veces en individual (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016) y otras seis en la modalidad de dobles. Acumulaba casi un lustro sin competir, desde 2022, cuando decidió pausar para tener un segundo hijo y pasar más tiempo con su familia. Se marcha de Londres con un set ganado en su único partido disputado