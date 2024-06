Sergio Ramos descarta una retirada y se defiende: «Me voy del Sevilla sin haber hablado de dinero»

Sergio Ramos se despidió oficialmente del Sevilla junto a José María del Nido Carrasco en la mañana de este martes en una rueda de prensa. El central de 38 años explicó los motivos de su marcha y dejó claro que no tiene firmado nada con ningún equipo. Además, añadió que no se va por el hecho de que haya una situación catastrófica en el club. Tampoco se va por dinero, donde cobraba cerca del millón de euros, frente a las más de 10 que percibía en el Real Madrid y PSG.

«Llegué aquí con dos objetivos muy claros. El primero homenajear a José Antonio Puerta, a mis abuelos y sobre todo a mi padre, para demostrarle que es el pilar de mi vida. Otro objetivo era demostrar mi sevillismo dentro del terreno de juego. Esos dos objetivos se han cumplido de manera notable», comenzaba explicando el ya ex futbolista del Sevilla. «Mi contrato se cumple, se cierra. Termina una etapa de mi vida maravillosa. He vuelto a sentir cosas que no sentía desde mis primeros años», añadió.

Uno de los objetivos de Sergio Ramos era el de reconciliarse con la afición del Sevilla: «Creo que uno de los objetivos era esa herida que seguía abierta después de mi marcha hace muchos años. Agradecer esa acogida y ese cariño que he sentido cada vez que he pisado el Sánchez-Pizjuán. Me voy con la conciencia muy tranquila».

«Es una decisión que he tomado a nivel personal y familiar. Requería un mínimo de tiempo antes de dar el paso. Me voy de aquí sin haber hablado de dinero. Quería también destacar el apoyo y la opción que nos ha dado José María de poder seguir aquí con un contrato vitalicio, pero ya había tomado la decisión», dijo sobre su decisión.

«Cuando se cumple una etapa y unos objetivos hay que saber decir adiós. Considero que este era mi momento. Es una etapa que ha finalizado y considero que mi futuro pasa por salir», prosiguió el de Camas dando más explicaciones sobre los motivos de su adiós. «Me voy con una sonrisa y orgulloso de haber rendido al mejor nivel. El fútbol da muchas vueltas. Lo que tengo claro es que voy a vivir alrededor del mundo del fútbol. También quería aclarar que todavía no he firmado con ningún equipo, no he tomado ninguna decisión», continuó.

«No fui a Dallas porque tuviese ningún vínculo de cara al futuro. Estados Unidos también es un país que a nivel familiar dice mucho. Es un lugar muy conmovedor, pero no hay nada», explicó sobre su viaje a Estados Unidos. «Todavía no he valorado lo que haré en el futuro. Gracias a Dios tengo alguna propuesta interesante, pero todavía no me he sentado a pensarlo. Creo que el fútbol es rendimiento y mi rendimiento está ahí. Estados Unidos es un país que siempre me ha llamado mucho la atención, pero no quiere decir nada para tomar una decisión así», dijo sobre su próximo destino.

Sergio Ramos habla de la selección

«Me hubiese gustado, pero me quedo con la conciencia muy tranquila. He hecho todo lo posible para ir, pero no dependía de mí. Me duele en el alma no poder representar a mi país en una Eurocopa, pero me alegro por mis compañeros de que hayan hecho un comienzo tan bueno».

Sobre una posible retirada: «Para nada. Este año me he sentido muy bien. Yo tengo hambre de seguir compitiendo y jugando. Me siento sano y bien para poder seguir. Sí que es verdad que a un año o dos sí me veo retirando».

«Hay cosas que me emocionan un poco más que otras y hablar de mi familia me emociona muchísimo. Mi padre siempre ha sido mi mayor fuente de motivación y fue uno de los motivos para venir aquí. Mi padre se puede ir orgulloso de que su hijo se va bien de su casa y con esa herida abierta que ya está más que cerrada», zanjó Sergio Ramos.