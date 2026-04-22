Seixas impone su ley en el Muro de Huy y se lleva la Flecha Valona

Paul Seixas toma el relevo de Tadej Pogacar en el Muro de Huy y se lleva su primera Flecha Valona. Se trata del primer monumento para un ciclista que no ha podido irrumpir con más fuerza en el pelotón y que se consolida como alternativa a los grandes. En una carrera sin el esloveno, Van Aert, Van der Poel o Evenepoel, el francés fue el más fuerte de todos. Se puso en cabeza del pelotón al inicio de la ascensión para dar un último arreón a falta de 200 metros y dejar atrás a Cosnefroy, Schmid y Tulett, que fueron los que entraron por detrás.

19 añitos que tiene la criatura, que ya manda en el pelotón con autoridad en ausencia de los grandes. Después de no tener rival en la Vuelta al País Vasco, Seixas se presentaba por primera vez en su carrera a la Flecha Valona. La carrera por excelencia del retirado Alejandro Valverde, ganador en cinco ocasiones –más que nadie– en Huy, llegaba un tanto descafeinada, sin la presencia de los habituales clasicómanos.

🚀Huy, Huy Huy ¡Vaya ataque ha lanzado el francés @seixas_paul para loigrar su primera victoria en la #FlecheWallone! 🔴DIRECTO https://t.co/T500n7w5GS pic.twitter.com/t44H8ZYbaU — Teledeporte (@teledeporte) April 22, 2026

El tríptico de las Árdenas que componen la Amstel Gold Race, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja ha perdido este curso a varios de los cabeza de cartel, que únicamente estarán en este último monumento de la primavera, que se celebrará el domingo. Y entonces ha llegado el momento de Paul Seixas. Se lució ya en la Itzulia y, ahora, le tocaba hacerlo en suelo belga.

Fue la mejor ascensión en la historia del Muro de Huy desde que se tienen registros. Seixas completó el kilómetro de subida, con una pendiente media del 11,4%, en 2,42 minutos, alcanzando los 22,22 kilómetros por hora de velocidad media. Con estos datos, la velocidad ascensional media (VAM) de Seixas fue de 2.533 metros por hora. Unos registros históricos para un chaval que apunta a lograr grandes cotas en este deporte y que ya ilusiona con dar continuidad a la actual generación de oro.