De momento ya se ha perdido 65 partidos desde su llegada al Atlético a causa de las lesiones, y la lista va a crecer en las próximas semanas. Stefan Savic ha vuelto a caer a causa de otro problema muscular y será baja en los próximos encuentros, incluyendo probablemente el de vuelta de la Champions en Old Trafford ante el Manchester. El montenegrino acababa de volver al equipo tras caer ante el Mallorca en diciembre y permanecer de baja durante 47 días.

Los centrales titulares del Atlético de Madrid son de cristal. Es una evidencia. Giménez y Savic salen de una lesión y se meten en otra. El último en caer ha sido el balcánico, que pudo acabar el partido ante el Celta, pero que al que luego se descubrió un problema muscular cuya naturaleza no ha revelado el club, pero que de entrada le va a dejar KO en el trascendental choque del domingo ante el Betis en el que el equipo se juega su futuro en la Champions de la próxima temporada.

La baja de Savic, cuyo pronóstico no se conoce, le supone un nuevo quebranto a Simeone, que debe estar tocando madera para que a Giménez no le pase lo mismo. Felipe y Hermoso se perfilan como los sustitutos del montenegrino, aunque no hay que descartar la opción de Reinildo Mandava, lo que dejaría Lodi como lateral izquierdo, aunque parece una solución poco probable porque el Cholo está decidido a seguir con el sistema de tres centrales.

El historial de Savic con las lesiones empieza a ser preocupante. El central balcánico, que acaba de cumplir 31 años, lleva dos esta temporada, lo que le ha supuesto perderse nueve partidos, entre ellos la Supercopa y la eliminatoria de Copa ante la Real Sociedad, y se acerca a pasos agigantados a su récord de la temporada 19-20, en la que estuvo ausente del equipo durante nada menos que 80 días en los que se perdió 15 partidos.

Desde que Stefan Savic llegó al Atlético de Madrid en la temporada 15-16 sólo ha estado libre de lesiones en las temporadas 16-17 y 20-21, en la que el equipo se proclamó campeón de Liga porque, entre otras virtudes, pudo contar con mucha más regularidad con su pareja de centrales titulares, un lujo que en este curso le resulta imposible de conseguir a Simeone.