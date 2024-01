Salen a la luz las espeluznantes imágenes del asesinato del atleta Benjamin Kiplagat

Tragedia en el mundo del atletismo. Benjamin Kiplagat, el destacado atleta ugandés que dedicó casi dos décadas a representar a su país, especialmente en los 3.000 metros con obstáculos, fue hallado sin vida en la madrugada de este domingo en el oeste de Kenia, víctima de apuñalamiento, según informó la propia Policía. Horas después, han salido a la luz unas imágenes de los que serían los últimos instantes con vida del deportista, que fue asesinado presuntamente por dos hombres que ya están detenidos.

«Estamos aún investigando el incidente para esclarecer los detalles, pero podemos confirmar que el fallecido es el atleta internacional Benjamin Kiplagat», expresó Stephen Okal, comandante de Policía del subcondado de Moiben (Uasin Gishu), a medios locales. La alerta fue dada por vecinos que avisaron de un accidente de un vehículo, y la Policía acudió al lugar alrededor de las 05:00 de la mañana hora local. En el interior del automóvil, descubrieron el cuerpo del atleta apuñalado en el pecho y con una profunda herida en el cuello.

Suspected killers of Ugandan athlete Benjamin Kiplagat have been arrested in Kitale and Turkana. pic.twitter.com/lwlLM5Xc8w

El automóvil estaba ubicado en la carretera que conecta la ciudad de Eldoret, capital del condado, con la localidad de Iten, donde Kiplagat, de 34 años, llevaba a cabo sus entrenamientos. Iten ha sido históricamente cuna de muchos corredores, siendo un lugar de entrenamiento para atletas de toda la región.

Kiplagat, un atleta emblemático en Uganda, logró la medalla de plata en los 3.000 metros con obstáculos en el XII Mundial Junior de Atletismo en 2008, celebrado en Polonia, y obtuvo el bronce en el XVIII Campeonato Africano de Atletismo de 2012, en Benín. Además, representó a Uganda en varios Juegos Olímpicos y otras competiciones. Ahora el mundo del atletismo llora su repentina pérdida y pide justicia para los autores del crimen. Hay dos individuos detenidos como presunto sospechosos, que son los que se pueden ver en el vídeo corriendo tras el coche que conducía Benjamin Kiplagat y que accidentó poco después.

La World Athletics, entidad rectora del atletismo a nivel mundial, expresó su «consternación y tristeza» por la pérdida de Kiplagat, extendiendo sus condolencias a la familia, amigos y colegas a través de las redes sociales. Esta noticia llega dos años después del asesinato en octubre de 2021 de la atleta keniana Agnes Jebet Tirop, destacada especialista en 10 kilómetros en ruta y 5.000 metros, cuyo principal sospechoso fue su esposo Ibrahim Rotich.

Preliminary Police investigation indicate that Ugandan athlete Benjamin Kiplagat was «hunted down in the dead of the night», stabbed and left to die by the roadside.

CCTV capture the last moments Benjamin attempted to flee from his killers, before crashing into a ditch. https://t.co/RLwJMjuZqn pic.twitter.com/h8Z7RIbK6o

— Saddique Shaban (@SaddiqueShaban) January 1, 2024