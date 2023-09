'Caso Rubiales' Rubiales se despide por carta: «Tengo fe en la verdad y haré lo que esté en mi mano para que prevalezca»

Luis Rubiales anunció por sorpresa la dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Primero en una entrevista con el periodista Piers Morgan y después en una carta a través de sus redes sociales. Después del beso no consentido a Jenni Hermoso en la entrega de medallas de la final del Mundial femenino, el ya ex presidente de la RFEF presentó su dimisión en la noche de este domingo.

«¿Sobre mi renuncia? Sí, lo voy a hacer porque no puedo seguir ejerciendo mi trabajo», comenzaba. «¿Cuándo tomaste la decisión final?», le pregunta Piers Morgan. «Cuando hablé con mi padre y mis hijas. Ellos saben que no se trata de algo que depende de mí. Y algunos amigos muy cercanos a mí me decían: «Luis, ahora tienes que centrarte en tu dimisión y continuar tu vida porque sino vas a acabar dañando a gente que tú quieres»».

«He tenido que soportar muchas cosas durante estas tres semanas, pero esto no es una cuestión sólo de mí. Mi actitud puede afectar a terceras personas por lo que considero que esta es la decisión más inteligente y la que tengo que hacer», añadía en la entrevista Luis Rubiales.

Comunicado oficial

Hoy he transmitido a las 21:30 hrs al Presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta. Ahí está la gestión de mi equipo y, sobre todo, la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la RFEF.

No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo. Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general, un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos.