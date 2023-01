La imagen más viral: ¿reconoció Dembélé que le perdonaron la expulsión?

Ousmane Dembélé fue protagonista de la acción más polémica del Barça-Getafe. El delantero azulgrana se salvó de la expulsión tras una durísima entrada sobre Alderete. Iglesias Villanueva le mostró la cartulina amarilla y Soto Grado, desde el VAR, no le rectificó. Sin embargo, en un vídeo que se ha hecho viral da la sensación que el propio futbolista reconoce que era roja.

En los labios del extremo francés parece leerse que dice: «Roja, roja». Lo cierto es que ninguno de los dos árbitros, ni el del césped ni el del VAR determinaron que esa entrada de Dembélé con los tacos a la tibia de Omar Alderete, que dejó al paraguayo muy tocado en el suelo, fuera de cartulina roja.

EL PROPIO DEMBELE RECONOCE QUE ES ROJA ESTOY DANDO BRINCOS pic.twitter.com/v4RkjiC8OC — Alergiker Casillas (@magicoartigas) January 22, 2023

Lo cierto es que viendo la acción repetida por televisión, las imágenes no dejan ninguna duda: era roja. Sin embargo, Soto Grado que tuvo la ocasión de revisar la jugada detenidamente decidió no llamar a su compañero a ver la acción en el monitor y, por ende, no corregir su error. Un fallo que parece que hasta el propio Dembélé reconoce que es cartulina roja.