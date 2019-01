Toda la verdad de por qué el VAR no avisó a Munuera del penalti a Vinicius

El Real Madrid volvió a tropezar en Liga ante una Real Sociedad que venía de cuatro derrotas consecutivas en la competición doméstica. Lejos de librar de culpas a los jugadores y cuerpo técnico del equipo merengue, reina la unanimidad –entre los madridistas y los que no lo son– a la hora de distinguir a Munuera Montero y Melero López como grandes protagonistas del encuentro. El colegiado principal del choque no señaló un penalti “claro y manifiesto” sobre Vinicius con 0-1 en el marcador y el VAR no le llamó para revisar una jugada que pudo cambiar el devenir del partido. ¿Por qué?

Fue una acción rápida, eléctrica, conducida por un desatado Vinicius. Las piernas del adolescente brasileño llevaban el balón conducido con firmeza y con la portería de la Real Sociedad entre ceja y ceja. Tras librarse de los defensas rivales, el extremo trató de driblar a Rulli, quien de forma involuntaria –buscaba el balón, qué menos– contactó con la pierna del jugador madridista. Pudo tocar el esférico, pero también al jugador. Una acción difícil de señalar en directo, sí, pero que no tiene perdón desde que la Liga cuenta con el VAR.

A ojos de Munuera Montero, la acción no requería la señalización de ninguna infracción, que habría supuesto penalti a favor del Real Madrid. No era, a su entender, un piscinazo, ya que Vinicius no vio tarjeta amarilla, pero tampoco penalti. Al tratarse de un lance repentino, su seguridad no era plena después de tomar la decisión y las airadas protestas de los jugadores madridistas, incrédulos, no ayudaban a disipar las dudas.

Sin embargo, Munuera acabó por creerse en el propio césped del Santiago Bernabéu que había acertado con la acción o al menos, no había fallado gravemente . El VAR, instaurado en la Liga Santander para la temporada 2018-19 y con Melero López como encargado para el Real Madrid – Real Sociedad, no le había llamado a revisar la acción. El error podía existir, pero habría sido de interpretación, no claro y manifiesto, única consideración en la que el VAR puede y debe entrar de oficio para advertir al árbitro.

El VAR no avisó a Munuera

Cabe reseñar que en ningún caso la totalidad de la culpa recae sobre Munuera Montero. El árbitro principal de un partido no puede llamar al VAR para que le permita revisar una acción concreta y que entra dentro de las que el asistente de vídeo puede actuar –gol, penalti, tarjeta roja o confusión de identidad–. Debe ser el VAR del partido, en este caso Melero López, el que advierta al colegiado de su error manifiesto, y entonces este debe acudir a la revisión del vídeo sin posibilidad de negarse a hacerlo, aunque sí podría mantener su decisión después del visionado.

Por lo tanto, hay que confirmar que se trata de un error compartido, y en el que el error principal lo tiene Munuera Montero, pero el más grave es de Melero López y su asistente en la sala de vídeo –AVAR–. Ellos fueron los que pudieron ver la acción repetida en varias ocasiones y desde todos los ángulos que les permite la tecnología, y también ellos fueron los únicos en estar de acuerdo con la decisión tomada por su compañero, claramente errónea si atendemos a las valoraciones posteriores a la acción.