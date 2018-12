Convocatoria del Real Madrid: Solari levanta el castigo a Isco y da descanso a Kroos y Marcelo

Santiago Solari ha dado la convocatoria del Real Madrid ante el Valencia. El técnico argentino ha proporcionado una lista de 20 jugadores, de la cual dos verán el partido desde la grada. Isco Alarcón es una de las novedades. El malagueño regresa a la convocatoria después de haberse quedado en la grada en el duelo ante la Roma.

Isco tuvo un desencuentro con Solari en Ipurua por sacarle con 3-0, algo que no gustó nada al malagueño. El preparador argentino no le puso de titular y el mediocentro no quería saltar al campo con un resultado tan adverso, lo que generó un enfrentamiento entre ambos. Aunque en la rueda de prensa el técnico quiso quitarle hierro al asunto.

Otra de las sorpresas es la baja de Toni Kroos. Solari ha decidido darle descanso en este partido frente al equipo blanquinegro para no sobrecargarlo de partidos. En la misma también se encuentra el canterano Javi Sánchez.

Marcelo también se queda fuera

Otra de las grandes sorpresas es la ausencia de Marcelo. El brasileño tampoco ha entrado en la lista de 20 convocados para enfrentarse al equipo de Marcelino. Pese a que jugó los 90 minutos en el último duelo contra la Roma, el lateral no podrá recibir al Valencia.

Este partido es fundamental para el equipo de Solari después de la derrota en Ipurua frente al Eibar. Ahora reciben a un Valencia tocado tras la eliminación en Champions League y lo hacen con todo su arsenal, a excepción de Toni Kroos y Marcelo.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

Porteros: Navas, Casilla y Courtois.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Odriozola, Reguilón y Javi Sánchez.

Centrocampistas: Modric, M. Llorente, Valverde, Asensio, Isco y Ceballos.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano y Vinicius Jr.