James lo tiene claro: “Si fuera por mí, no volvía a Múnich”

James Rodríguez quiere regresar al Real Madrid, lo tiene my claro. El colombiano no es feliz en Múnich, sobre todo a raíz de la llegada de Kovac al banquillo del Bayern. El club alemán sigue teniendo una opción para comprar su pase en verano, pero no parece que vaya a ejecutarla, de ahí que haya muchas posibilidades de ver de nuevo a James vistiendo la camiseta blanca. Estos días, la morriña va todavía más allá, pues el cafetero está en Madrid de manera personal para tratarse de su última lesión.

James Rodríguez se lesionó en los ligamentos de su rodilla la semana pasada y será baja durante un mes y medio. El jugador colombiano decidió ponerse en manos del reputado fisioterapeuta Joaquín Juan, conocido por su cercanía con Pau Gasol y los jugadores del Real Madrid, para acortar plazos en su recuperación y volver a los terrenos de juego lo antes posible. James está en Madrid tratándose y los recuerdos son muchos y buenos.

De hecho, ha confesado a su entorno más cercano que echa mucho de menos vivir en la capital de España. Estos días que está pasando en Madrid para ser tratado por Joaquín Juan le han hecho recordar lo bien que vivía cuando jugaba en el Real Madrid. En su momento, tuvo que salir porque Zidane apenas contaba con él y se veía estancado, pero todo ha cambiado en cuestión de meses y James Rodríguez ve ahora con muy buenos ojos un posible regreso a la disciplina merengue.

“Si fuera por mí, no volvía a Múnich”, ha confesado el colombiano a sus íntimos. Y es que en su segundo año en el Bayern las cosas no le están yendo tan bien. La llegada de Kovac al banquillo bávaro lo ha cambiado todo, y James Rodríguez no es feliz en el equipo teutón. El Bayern tiene la sartén por el mango, porque puede ejercer la opción de compra que se firmó en su momento. Pero el colombiano sueña con volver al Real Madrid y estos días que está pasando en la capital acrecientan más ese deseo…