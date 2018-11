El Real Madrid tiene muchos fieles pero no es una religión monoteísta que puede pasarse la eternidad adorando al mismo dios. El Bernabéu necesita reciclar sus estatuas y construir ídolos nuevos. Por eso ahora venera a Vinicius, aterrizado en un equipo envejecido y pasota como un auténtico guerrillero contra el tedio y la desilusión: Vinicius es nuestro Che Guevara.

Los gritos a favor de Vinicius son gritos de libertad, de ¡no queremos más lentejas!, un canto casi desesperado a lo nuevo, al ídolo que viene. Vale, no tenemos a Neymar. Vale, no tenemos a Mbappé. Vale, no tenemos a Harry Kane. Vale, no tenemos ni siquiera a Hazard. Puede que estemos bien jodidos. Pero tenemos a Vinicius, carajo. Vinicius es nuestro Che Guevara. Más vale sacar a Vinicius y morir de pie que seguir viviendo de rodillas con Bale y Benzema arrastrando los pies.

¿Es racional que el Bernabéu pida que Vinicius tire un penalti antes que Sergio Ramos? Pues no. Es irracional y, posiblemente, estúpido. Pero es emocional. A la gente le salió espontáneamente quizá porque estaban ebrios de viniciusismo. El madridismo necesita un rayo de esperanza que ilumine una época oscura en la que ya no está Cristiano Ronaldo, el ídolo no amado pero siempre dispuesto a sacar al Real Madrid del marrón.

Vinicius es nuestro Che Guevara, un libertador contra el aburrimiento, un Papa Noél negrito dispuesto a colmar de regates a los niños madridistas, un prozac que nos saca de esta puñetera depresión en las que nos han sumido el lopeteguismo y un jeque malvado que no nos quiere vender a sus estrellas.

¿Será Vinicius el nuevo Pelé? No lo sabemos. ¿Ganará 38 Balones de Oro? No parece. Pero es nuestro nuevo ídolo, con sus defectos y con sus brackets, con su gol de carambola y hasta cuando se deja el balón atrás. Vinicius es nuestro Che Guevara y con él vamos a ir hasta la victoria siempre.