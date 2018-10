Santiago Solari tirará de 'su' Castilla para completar la lista de convocados para el duelo que el Real Madrid disputará en Melilla avi Sánchez, De la Fuente, Franchu y Cristo son los elegidos del entrenador argentino

Santiago Solari ha tirado de ‘su’ Castilla para completar la lista de convocados para el duelo que el Real Madrid disputará en Melilla. Los blancos tienen muchas bajas en casi todas las líneas y el entrenador argentino ha decidido solucionar este problema con cuatro hombres que conoce a la perfección y que están haciendo méritos en el filial madridista.

Javi Sánchez

Fue uno de los grandes atractivos de la gira americana del Real Madrid. Lopetegui le utilizó mucho y el canterano respondió con nota. Durante el verano se llegó a valorar la posibilidad de que estuviese a caballo entre el primer equipo y el Castilla, pero el ya ex entrenador vasco no terminó de apostar por él. No obstante, para Solari ha sido un fijo en el filial y su capitán, lo que le otorga la posibilidad de tener más protagonismo con los mayores mientras dure la estancia del argentino en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Sánchez destaca por su potente físico, su rapidez a la hora de ir al corte y una personalidad que le permite imponerse en el centro de la zaga. Además, cuando se incorpora al ataque, sus 190 centímetros le convierten en una seria amenaza para las defensas rivales, ya que maneja muy bien el juego aéreo.

De la Fuente

Su primera temporada como jugador del Castilla no puede estar siendo mejor. Tras hacer la pretemporada con el primer equipo, ha disputado todos los minutos en lo que llevamos de temporada con el filial. Ahora, tiene la oportunidad de debutar con los mayores de la mano de un Solari que ha confiado mucho en sus posibilidades.

A sus 19 años, Dela es un central muy completo. Es bueno en la anticipación y en el corte y tiene un gran desplazamiento en largo. También posee una gran salida de balón y crea peligro arriba con su fuerte disparo. Entró en la cantera en 2007, como integrante del Benjamín B, por lo que lleva más de 10 años en el club y ha pasado por todas las categorías.

Franchu

Garra y talento argentino al servicio de Solari. El nuevo entrenador -provisional- del Real Madrid ha elegido a su compatriota para viajar a Melilla. Franchu, que ya debutó con el primer equipo la pasada temporada ante el Fuenlabrada en la Copa y que está demostrando este curso en el Castilla que está llamado a cotas mayores que la Segunda B, podría tener la oportunidad de demostrar su calidad vistiendo la camiseta del vigente campeón de Europa.

El de Mar de Plata es un jugador de banda capaz de hacer saltar por los aires a cualquier defensa. También tiene facilidad para ver portería. Y además no tiene problema para remangarse y ayudar en defensa. Un hombre de equipo con mucho brillo.

Cristo

Junto a Franchu y Vinicius, cuando baja a jugar con el Castilla, el mayor talento ofensivo que tiene en estos momentos el filial madridista. El canario es un delantero moderno que ha ido de menos a más desde su llegada a Valdebebas la pasada temporada.

Destaca por ocupar diferentes posiciones en la zona de ataque, tiene la habilidad de dar el último pase y suele ser letal cuando se planta delante del portero rival. Además, en sus botas posee mucha calidad. Todavía no ha debutado en partido oficial con el primer equipo.