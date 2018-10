La plantilla del Real Madrid acepta a Solari porque sabe que sólo está de paso

La llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid se ha producido de una forma interina, eventual y hasta que la cúpula encuentre el entrenador perfecto para hacerse con las riendas del primer equipo madridista. Esta condición de entrenador provisional es el motivo por el cual los pesos pesados del vestuario han aceptado a Solari como técnico, a pesar de que no confían en el argentino como director de un vestuario llamado a luchar por todo.

Como ya informó OKDIARIO, la plantilla no quiere a Solari ni en pintura, siempre y cuando su llegada no fuese momentánea y sí para un periodo prolongado de tiempo. Los pesos pesados creen que un técnico de su perfil, sin experiencia en la élite y un perfil medio como jugador, no tiene la categoría suficiente como para darle la vuelta a una situación grave como la que atraviesa el Real Madrid en estos momentos.

Viniendo de Lopetegui, que a pesar de su fracaso ha tenido el apoyo de gran parte del vestuario durante su estancia, mantener hasta final de temporada a un técnico de perfil bajo y que no cuenta con el apoyo de la plantilla resultaría desaconsejable para el devenir de un equipo obligado a aspirar a todo año tras año. Los pesos pesados están en desacuerdo con la destitución, ya inevitable, de Julen, pero no quieren a Solari como sustituto, salvo que sea sólo por unas semanas.

Entrenador para dos semanas

La opinión sobre Solari en la cúpula del Real Madrid es mucho más positiva que la que tienen los jugadores, pero la búsqueda de un técnico de prestigio no cesará a pesar de la confirmación del técnico del Castilla como sustituto de Lopetegui. Conte y Roberto Martínez son entrenadores con un perfil mucho más adaptable a la actual plantilla del Real Madrid, y con el beneplácito provisional de los jugadores con Solari, la cúpula contará con el tiempo suficiente como para firmar al mejor candidato.

En principio, Solari entrenará al Real Madrid en los encuentros frente al Melilla, de Copa del Rey, y Valladolid, correspondiente a la jornada 11 de Liga Santander. A partir de aquí, incluso antes si se logra cerrar a otro técnico, su permanencia no es segura, teniendo en cuenta además que el club, pasado un plazo de quince días desde su confirmación como técnico del primer equipo, deberá hacerle ficha del primer equipo y ya no podría volver al Castilla si no quiere ser multado.