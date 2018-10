Alineación del Real Madrid contra el Barcelona en el Clásico: Lopetegui repetirá con cuatro en el medio

Lopetegui no podrá contar con Carvajal y volverá a apostar por cuatro hombres en el centro del campo

Julen Lopetegui tiene pocas dudas a la hora de elegir el once que partirá de inicio en el Camp Nou ante el Barcelona. El técnico del Real Madrid se la juega en el Clásico y saldrá con todo lo que tiene disponible. Hay que recordar que no podrá contar con un Carvajal que, aunque ya trabaja sobre el césped, todavía no está recuperado.

En la portería Thibaut Courtois será el elegido tras ver desde el banquillo el último duelo de Champions. Lopetegui ya ha dejado claro que el belga es su portero para la Liga y Keylor el de la Champions. El miércoles se verá quién juega en la Copa del Rey.

En la defensa el lateral derecho lo ocupará Nacho Fernández. El carril izquierdo será para Marcelo. En el centro de la zaga, Sergio Ramos y Varane formarán la pareja de centrales.

Respecto al centro del campo parece que no hay dudas. Lopetegui volverá a apostar por cuatro hombres en la medular, tal y como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones y como ante el Viktoria Plzen. Casemiro estará en el corte, Kroos y Modric en la confección e Isco por delante actuando de enganche entre la media y la delantera.

Ya en la línea atacante no habrá grandes novedades. Gareth Bale y Karim Benzema serán los elegidos para jugar ante los azulgranas. Marco Asensio esperará su oportunidad en el banquillo.