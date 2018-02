La estrella de James Rodríguez ha vuelto a brillar. El crack colombiano, todavía propiedad del Real Madrid, empieza a demostrar en el Bayern de Múnich por qué ha sido uno de los futbolistas que más dinero ha movido en traspasos en la historia del fútbol. Ha recuperado la sonrisa y, con ella, su juego vertical, sus asistencias y sus goles. Todo lo que el Real Madrid está echando de menos esta temporada. Y sin embargo, el club blanco no puede repescarle este verano.

A pesar de lo que se ha especulado estos días en medios colombianos, el futuro de James Rodríguez no está en manos del Real Madrid sino del Bayern. Su contrato de cesión obligatoria con el club bávaro no expira hasta junio de 2019, por lo que el club blanco no podría repescarlo el próximo verano, tal como publica este domingo la versión colombiana de la web MARCA-Claro.

Los términos del contrato de cesión de James Rodríguez al Bayern de Múnich fueron filtrados por Football Leaks el pasado verano en un documento de 31 páginas. Según ese contrato, Real Madrid y Bayern firmaron una cesión por dos temporadas hasta junio de 2019, por las que el club bávaro debería abonar 6,5 millones al Madrid por temporada.

Un contrato sin vuelta de hoja

Al final de esas dos campañas, en junio de 2019, el Bayern puede ejercer una opción de compra por 42 millones. Pero en el citado contrato no figura ninguna cláusula por la que el Madrid pueda ejercer un derecho de repesca del jugador a final de esta temporada. Tampoco el Bayern puede adelantar un año la compra de James Rodríguez si quisiera, porque el contrato del colombiano con el Real Madrid finaliza en junio de 2020, un año después de que acabe su cesión.

James Rodríguez ha empezado a renacer de la mano de Heynckes, que sustituyó a Ancelotti en el banquillo del Bayern mediada la temporada. Hace dos semanas, el veterano técnico alemán destacaba al colombiano y su adaptación al fútbol alemán: “A James le veo cómodo, cada día está mejor y se nota que se siente increíblemente bien aquí. Estoy muy contento con su rendimiento y espero que sea todavía mejor en el futuro”.

Mientras, James Rodríguez fue claro sobre su futuro en la entrevista que concedió a El Chiringuito de Jugones hace algunas semanas. “Por ahora sólo pienso en el Bayern, del futuro nadie sabe lo que va a pasar. Depende exclusivamente de mí si me voy o me quedo. No sé si me echan de menos en el Madrid, el trabajo que pude hacer lo hice bien y de todo corazón, siempre con muchas ganas. Todos vieron que cuando pude hacer las cosas pude marcar la diferencia. Con la afición del Real Madrid había mucho feeling y creo que me querían, quiero muchísimo a esa afición porque ellos, como yo, siempre quieren ganar”.