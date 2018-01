Esta semana, Cristiano Ronaldo no ha necesitado marcar goles para ser protagonista. A pesar de que no jugó ante el Leganés en Copa, el luso ha acaparado todas las portadas estos días después de publicarse que ha lanzado un órdago al club porque quiere cobrar lo mismo que Leo Messi. Después de todas las informaciones de las últimas horas, la afición madridista necesita que Cristiano se manifieste.

Y es que el Bernabéu necesita algún gesto de Cristiano Ronaldo. Ya sea para asegurar que todos los rumores no son ciertos y que no tiene ningún tipo de problema con Florentino Pérez o que sea marcando goles, algo que no suele hacer esta temporada en Liga. Porque un par de tantos del luso y que, como hombre del partido, asegurara ante la prensa que se quiere retirar en el Real Madrid es lo mejor que le puede pasar a la entidad blanca a menos de un mes de ver a Neymar, Mbappé y Cavani correteando por el estadio blanco.

A pesar de que Zidane aseguró que “no me imagino a un Real Madrid sin Cristiano la próxima temporada”, el madridismo está intranquilo. Es lógico. Después de enamorar hace unos meses, su equipo no responde y su máxima estrella parece que quiere abandonar la entidad por un enfado que casi nadie comprende. Claro, y todo esto afecta. Por ello, una victoria ante el Deportivo de la Coruña con goles de Cristiano sería vital para elevar un aficionado decaído que se imagina una temporada en blanco. Eso, y que la estrella del equipo hable.

El peor año de Cristiano

Todo lo relacionado con un aumento de sueldo de Cristiano ha salido a la luz cuando el luso vive el peor momento de su carrera en Liga. Para encontrar unos números tan malos del portugués hay que remontarse a cuando era un niño de poco peso que simplemente se dedicaba a desbordar por la banda gracias a su habilidad. Como gran goleador nunca había marcado tan poco.

Y claro, con 32 años (en este 2018 cumplirá 33) estos números invitan a pensar que su declive puede estar cerca. Todo madridista sueña con una homérica segunda vuelta como la temporada pasada, pero también es necesario resaltar que en la primera parte del pasado campeonato liguero había marcado 12 goles y había dado ocho puntos al equipo. Este año sólo ha marcado cuatro tantos y ha dado otros cuatro dígitos.

Por ello, ahora más que nunca y con el PSG en el horizonte, es necesaria la reacción de un Cristiano que se someterá al juicio del Bernabéu en el partido ante el Deportivo. El aficionado blanco siempre le ha querido y mostrado respeto pero ahora necesita una muestra de cariño por parte del portugués. Ya sea a base de goles o dejando claro, como ha hecho otras muchas veces, que su futuro sólo pasa por el Real Madrid. Este domingo veremos.