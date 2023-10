Rahm no logra acercarse al liderato y se esfuman las opciones de victoria en el Open de España

Jon Rahm reaccionó este sábado, pero no llegó a ese -10 que se había marcado en la tarde de este viernes. El ‘León de Barrika’ sufrió durante toda la jornada al encontrar menos calles de lo habitual. No tuvo su mejor día, ni logró acercarse al liderato, lo que le deja en una situación más que complicada para sumar su cuarto Open de España este domingo. El golfista español acabó los 18 hoyos con un resultado de cuatro golpes por debajo del par y menos siete en el global.

El golfista vasco tenía la difícil tarea de remontar la jornada del viernes. El número 3 del mundo no tuvo un buen día y se alejó de los puestos de arriba. No obstante, eso no le iba a quitar el sueño de levantar su cuarto Open de España. De hecho, él mismo confiaba en la remontada al acabar: «Estoy a ocho golpes del líder, pero nada está perdido. Si mañana me acerco al -10 podría darme una oportunidad, ¿por qué no? Mañana le puede pasar a otro golfista lo que me ha pasado a mí hoy».

Y la consigna era clara. Comenzar con buen pie. Sin ningún ‘bogey’ e ir sumando varios ‘birdies’ tempranos para ir escalando en la clasificación. Eran las 9:30 de la mañana cuando el ‘León de Barrika’ ya estaba junto a Rafa Cabrera Bello dispuesto a salir del tee del hoyo 1. Y precisamente comenzó como debía hacerlo. Con un gran ‘birdie’ para cambiar la dinámica del viernes.

Pero la alegría duró poco ya que cosechó un doloroso ‘bogey’ en el hoyo 2. Después, el golfista español mantuvo las buenas sensaciones y en el primer par 5 del campo, en el hoyo 4 y uno de sus hoyos predilectos sumó el segundo ‘birdie’ del día. El español hizo lo propio en el hoyo 8 para colocarse con -2 en el día e ir cogiendo sensaciones y confianza de cara a una segunda vuelta que se antojaba de infarto.

Rahm seguía remando hoyo a hoyo con el objetivo de llegar a ese -10 que se marcó como objetivo este viernes. La segunda vuelta comenzó igual que la primera. Hoyo 10 y el español lograba el cuarto ‘birdie’ del día. Se colocaba con -6 en el global y poco a poco iba recortando distancia con el líder.

‘Bogey’ en el 14

Pero cuando todo parecía que iba hacia arriba y la remontada de Rahm estaba cogiendo forma, llegó un auténtico jarro de agua fría en el hoyo 14. En otro par 5 y donde el español se suele mostrar muy cómodo por su gran pegada, llegó un duro ‘bogey’ para bajar de nuevo a -5. Un paso atrás inesperado, pero que reflejaba la realidad del número 3 del mundo. El golfista vasco no estaba teniendo su mejor fin de semana.

Pero no se iba a rendir y volvió a la senda del ‘birdie’ un hoyo más tarde. ‘Rahmbo’ despertaba al público en el 15 tenía tres hoyos más para maquillar aún más el resultado final. El 16 y 17 acabaron en par, frustrando las posibilidades de una remontada final. El 18 sirvió para llevarse una grandísima ovación de un público que le animó durante toda la jornada del sábado.