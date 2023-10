La afición de Madrid se rinde a Rahm: “Es un privilegio y un orgullo tenerle aquí”

Si el Club de Campo Villa de Madrid está repleto de gente este fin de semana es gracias a Rahm. El golfista español es el principal atractivo de un público que desea seguirle hoyo a hoyo en este Open de España. Además, existe el aliciente de que el ‘León de Barrika’ pueda superar a Severiano Ballesteros en número de títulos nacionales. Por ello, la afición se agolpa en esta jornada del viernes para ver al número 3 del mundo y se rinde ante su presencia.

«Que esté aquí hace mucho para España. Es un referente para la juventud. Es un privilegio y un orgullo que esté aquí con nosotros», dice un aficionado en la mañana de este viernes antes de la salida de Rahm en Madrid. «Tanto este año, como el pasado, lo que ha hecho es espectacular. Se nota que mueve masas. Hablando de jerarquías actuales en el deporte español, está en el Top-3 sin duda», comenta otro.

La asistencia a este Open de España en la primera jornada del jueves fue todo un éxito. El Día de la Hispanidad se celebró por todo lo alto en este Club de Campo Villa de Madrid con una espectacular afluencia de gente que no quiso perder la presencia del golfista vasco. Para este fin de semana, ni la lluvia ni la bajada de las temperaturas podrán con la ilusión de los miles de aficionados por ver al golfista vasco.

Y es que el español, tras el -4 del jueves, mostró su orgullo por la gran cantidad de gente que acudió a verle en la primera jornada: «Que venga tanta gente este día, con puente y con la celebración de la Fiesta Nacional, me llena de orgullo. Hacerlo bien delante de ellos es todo un honor. He jugado muy bien durante la primera vuelta, pero se me han escapado muchas oportunidades de birdie».

«Ha sido un muy buen día de golf. Con mucha gente siguiendo el partido. Es un campo en el que si le pego bien al drive me puedo dejar muchísimas opciones, por eso me da un poco de rabia no haber hecho algún birdie más del 10 al 18. Pero es golf, es lo que hay.», decía el León de Barrika.

Además, el golfista español bromeaba sobre la gran presencia de niños en la jornada del jueves: «Durante la vuelta me he preguntado que por qué había tantos niños. Luego ya me han dicho que no tenían clase. Yo a su edad hacía lo mismo que ellos. Para mí es un orgullo y un honor que haya niños que quieran ser como yo; a mí me pasaba de pequeño, que quería ser futbolista, incluso por encima de golfista. Uno de mis objetivos es que cuando me retire el golf esté a un nivel más alto que cuando empecé».

Superar a Seve

Rahm finalizó este jueves con un gran resultado de -4. Cuatro golpes por debajo del par que le colocaban en los puestos de arriba en la clasificación de este Open de España. Ahora quedan tres jornadas más para que el golfista español trate de revalidar el título y superar a Severiano Ballesteros, que logró tres. A día de hoy, ‘Rahmbo’ cuenta también con tres.