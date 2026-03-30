Rafa Mir denuncia al juez los celos entre sus denunciantes: «¿Por qué te metes si me acabo de liar yo con él?»

«¿Por qué te metes si me acabo de liar yo con él?», con estas palabras el futbolista Rafa Mir denuncia al juez los celos entre sus denunciantes en un escrito de defensa presentado este lunes 30 de marzo en los juzgados de Valencia.

Rafa Mir ha contestado a la Fiscalía que pidió 10 años y medio de prisión por una presunta agresión sexual ocurrida en su casa la noche del 31 de agosto de 2024. Su defensa, ejercida por el abogado Jaime Campaner, ha relatado que Rafa Mir y su denunciante intimaron en la zona VIP de una discoteca, donde ambos se encontraban con sus respectivos amigos.

«Ya en este lugar, Rafael Mir introdujo sus dedos en la vagina de la denunciante con el pleno consentimiento de esta última. Con ocasión del cierre de la discoteca, ambos decidieron continuar la fiesta en la piscina del domicilio de Rafael Mir junto a una amiga», narra el letrado.

Y prosigue: «Una vez iniciado el trayecto, Rafa Mir se besó con una de ellas, lo que incomodó y enfadó a la otra, que reprochó verbalmente tal actitud a Rafa Mir, llegando a solicitar que se detuviera el vehículo para proceder a sentarse en el asiento del copiloto, visiblemente molesta».

El letrado explica en el escrito que, cuando llegaron a la casa del futbolista, se dirigieron al cuarto de la lavandería, donde mantuvieron relaciones sexuales completas.

«Una vez terminada la relación sexual, ambos acudieron a la zona de la piscina donde se encontraban el resto de invitados, exteriorizando en ese momento una de las chicas su disgusto y enfado por lo sucedido. En este contexto, y con actitud lúdica y ánimo de revertir el estado de ánimo de esta última, Rafa Mir se levantó de la silla, agarró a la chica por sus extremidades superiores, la cogió en brazos y, jugando, se lanzó con ella a la piscina».

Rafa Mir expone en su escrito de defensa que volvieron a intimar en la piscina donde también se estaba bañando la otra chica con su amigo. «Minutos después, ambos acordaron salir de la piscina y acceder al interior de la vivienda, entrando en el baño, donde, en el curso de una escalada erótica que, de no ser por la intervención de una de las chicas que a continuación se relatará hubiera culminado con un coito, continuaron produciéndose tocamientos mutuos consentidos», explica.

La defensa del futbolista del Elche CF explica que fue entonces cuando las dos chicas tuvieron una discusión. «Me parece fatal lo que estás haciendo, ¿por qué te metes aquí con él si me acabo de liar yo con él?», dice que le recriminó. Ahí se acabaron los actos sexuales.

Pelea en la urbanización

El escrito señala que, tras lo sucedido, comentaron la situación y se hicieron varios comentarios jocosos en relación al episodio de celos, lo que provocó que una de las chicas se enfadara hasta el punto de abandonar la zona de la piscina y dirigirse hacia la puerta de la vivienda.

«Acto seguido, a las 08:48 horas, una vez la chica se encontraba en la puerta, comenzó a vocear y a tocar el timbre con el fin de que su amiga abandonara el domicilio con ella, mientras ella bromeaba y se reía con el resto del grupo», explican.

La situación provocó una pelea entre las amigas y el amigo de Rafa Mir optó por echarlas de la vivienda y empezaron a decirle que le iban a denunciar, según el relato de la defensa de Rafa Mir.

Un vecino presenció la escena y llamó a la seguridad de la urbanización a las 08:54 horas. La Policía Local de Bétera acudió de inmediato a requerimiento de los agentes de seguridad privada.

Pide la absolución de Rafa Mir

«Los anteriores hechos no son constitutivos de delito alguno», expone la defensa de Rafa Mir, que pide la libre absolución del futbolista.

El letrado también pide que se inadmita, como documental, la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, excepto la hoja histórico penal y los partes elaborados por los vigilantes de seguridad.

El futbolista también pide a la Fiscalía que desestime la solicitud del Ministerio Público consistente en que «se adopten las medidas necesarias para que las víctimas eviten la confrontación directa con los procesados, a cuyo fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de dicha prueba, incluyéndose la posibilidad de que puedan ser oídos sin estar presentes en la Sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación accesibles».

Rafa Mir también se opone a la petición de la Fiscalía de que se celebre el juicio a puerta cerrada o que, subsidiariamente, se acuerde la restricción de la publicidad de las sesiones única y exclusivamente durante la testifical de la denunciante.