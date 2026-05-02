¿Quién es Robert Lewandowski? Edad, pareja, cuánto cobra y todos sus goles

Robert Lewandowski es uno de los delanteros que más han ayudado al FC Barcelona estos últimos años. A pesar de su veteranía, el delantero polaco sigue siendo vital en los esquemas de Hansi Flick. Un rol que demostró este sábado marcando el primer gol del Barça en Osasuna para dejar la Liga a un solo paso. A pesar de que su futuro de cara a la próxima temporada es incierto, Lewandowski sigue disfrutando cada partido como mejor sabe hacer: marcando goles.

Cuántos años tiene Robert Lewandowski

Lewandowski, a sus 37 años de edad, no se cansa de anotar goles y participar significativamente en el juego ofensivo del FC Barcelona. Tal es su insistencia y sus ganas por ser importante y competir, que la presente temporada siguió registrando unos números espectaculares: en 48 partidos oficiales ha anotado la impresionante cifra de 18 goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Cómo es el contrato de Lewandowski con el Barcelona y cuánto dinero gana

Tal y como detalló Sport hace unos meses, el contrato de Robert Lewandowski con el FC Barcelona tenía una cláusula especial para esta temporada 2025-2026. Tras cambiar Múnich por la Ciudad Condal, el polaco introdujo una cláusula donde podía rescindir el contrato con el club blaugrana si no disputaba el 55% de sus partidos en las diferentes competiciones. Siendo indiscutible para Hansi Flick en la 2024-2025, el acuerdo entre ambas partes se activó para que el atacante siguiera ligado a la disciplina blaugrana un año más. No obstante, y según recalcó el mismo medio de comunicación hace unos días, el Barça parece que no renovará a Lewandowski cuando finalice su contrato el próximo año 2026, lo que provocará su salida inminente del club una vez finalice esta campaña.

El polaco, actualmente, y según detalla Capology, una web especializada en la información relacionada con los contratos de los clubes, es el mejor jugador pagado del club catalán, con un salario de 20 millones de euros al año, por encima del neerlandés Frenkie de Jong, con 19, y Raphinha y Ter Stegen, con 16,670 millones.

Cuántos goles ha marcado Lewandowski y palmarés

Robert Lewandowski, a lo largo de su larga y exitosa carrera, donde ha militado en equipos de la talla del Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Múnich y FC Barcelona, ha anotado un total de 628 goles y ha repartido 159 asistencias en 865 partidos oficiales, unos números que han ayudado a sus respectivos clubes a ganar una impresionante suma de 31 títulos, entre los que destacan la Bundesliga, la Champions League, el Mundial de Clubes, la Copa de Alemania, la Copa del Rey… además de proclamarse en diferentes ocasiones ‘pichichi’ en Liga y doble ganador de la bota de oro en 2020-2021 y 2021-2022.

Qué récord Guinness tiene Lewandowski

Robert Lewandowski siempre recordará el 22 de septiembre del 2015 como una fecha especial. El polaco había sido suplente en el partido frente al Wolfsburgo y su equipo, el Bayern Múnich por aquel entonces, perdía de una diferencia de dos tantos al descanso. Tras la reanudación, Guardiola decidió meter en el campo al atacante, que en tan solo nueve minutos fue capaz de anotar cinco goles para dar la vuelta al marcador y conseguir cuatro récords Guinness: hat trick, póquer y repóquer más rápidos de la historia, y ser el suplente más goleador en un partido.

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