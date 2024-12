El presidente del Betis carga contra el CTA de Medina Cantalejo: «Es una grosería, grotesco, un insulto»

Gran cabreo en el Betis por el arbitraje del colegiado Cuadra Fernández en el Villarreal-Betis. El equipo sevillano ganó el partido por 1-2, pero jugó prácticamente una hora con un futbolista menos por la expulsión del ‘Chimy’ Ávila en la primera mitad. Además, Cuadra Fernández protagonizó varios momentos de chulería, sobre todo cuando le sacó una tarjeta amarilla. Ángel Haro, presidente del Betis, lanzó varios mensajes al CTA por esta razón.

«Cuando hay errores como los que hemos tenido hoy, hay que pedir explicaciones. Veremos qué ha pasado en esos audios de VAR y confío que el CTA actúe y cuando estas cosas pasen, que tengamos respuestas», explicó Ángel Haro, presidente del Betis, en mitad de la retransmisión del encuentro ante el Villarreal en los canales oficiales del club verdiblanco. «No hay quien entienda que el VAR no llame y no se revise la jugada de la expulsión, cuanto menos, ya digo, grotesco», continuó.

Muy cabreado, Ángel Haro detalló el «grosero» error del colegiado Cuadra Fernández, así como del VAR, por no corregir la tarjeta roja al ‘Chimy’ una vez vieron las imágenes: «Hay errores graves, y nosotros a veces entendemos que el error arbitral es parte de su trabajo, pero esto es más que un error grave, es una grosería y un insulto a todo el beticismo».

Haro además se centró en la chulería de Cuadra Fernández, que al ser solicitado por jugadores del Betis para que fuera a revisar la jugada en el VAR, «acabó sacando tarjetas, tarjetas a diestro y siniestro, sin ton ni son». «Es injustificable lo que le ha pasado al Betis hoy. No es la primera vez, pero también, sinceramente, confío en la diligencia del CTA para que actúe como es debido ante situaciones como las que se han producido en esta tarde», añadió Ángel Haro.

«Me gustaría darle la enhorabuena al equipo porque se ha podido sobreponer a todo. Ha sido un partido donde la actuación arbitral no la entendemos, ha sido inexplicable por no entrar en otras calificaciones. El arbitraje ha podido ser determinante si no es por el partidazo que el equipo ha hecho», comentó también el presidente del Betis.

La chulería de Cuadra Fernández

Guillermo Cuadra Fernández desquició al Betis en el encuentro entre el Villarreal, pero además dejó una imagen poco apropiada de un árbitro, al guiñarle un ojo a Vitor Roque tras sacarle una cartulina. Algo que se entendió como un vacile por parte del colegiado en el momento en el que estaba sancionando una acción y que no hizo más que elevar la irritación de un equipo al que ya había perjudicado injustamente antes.

El árbitro madrileño no tuvo su mejor noche, siendo de nuevo protagonista de un partido por sus controvertidas decisiones. Algo que en su caso se ha convertido en habitual. No parece que le moleste, a tenor de su actitud sobre el terreno de juego. En La Cerámica no dudó en mostrar su chulería guiñándole un ojo a Vitor Roque, después de amonestarle, ante las protestas del brasileño.

Cuadra Fernández había expulsado en la primera parte del partido a Chimy Ávila. El colegiado le enseñó la roja directa por una entrada sobre Baena en la que ni siquiera llega a tocar al internacional español. Además, ante la insistencia de jugadores y cuerpo técnico del Betis para que acudiera a ver la jugada en el VAR, también le mostró cartulinas a Lo Celso, Bakambú –que estaba en el banquillo– y a Pellegrini.