El preparador físico de Alcaraz carga por el horario de su partido contra Shelton: «No es sano para la salud»

Cuando el ace de Shelton sentenció el partido, el reloj marcaba las 3:33 horas de la madrugada. El encuentro contra Alcaraz se había convertido en el que más tarde había concluido de la historia del US Open. Palabras mayores. De hecho, Carlitos no abandonó el recinto hasta pasadas las cuatro de la mañana tras atender a los medios desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO. El partido comenzó a las 23:00 horas, a una hora de la medianoche, porque la jornada había sido maratoniana.

Los horarios no los valoró el equipo de Alcaraz como una excusa, ni mucho menos. Simplemente es algo negativo para todos. El tenista y los aficionados. Se habían disputado todos los sets posibles de los dos enfrentamientos predecesores, entre Tiafoe y Michelsen; y Pegula y Navarro. El horario de finalización de Alcaraz y Shelton ha provocado la reflexión que Albert Lledó, preparador físico del murciano, ha compartido en redes sociales.

«En algunas ocasiones es cuando sé (afirmo con humildad) que el rendimiento no es salud… tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia y el que antes lo hace, tiene ventaja competitiva; pero empezar un partido de tenis a cinco sets a las 11 de la noche no es nada sano para la salud de un deportista», publicó en sus redes sociales. Las sesiones nocturnas son un aliciente para los torneos, pues venden las entradas de la pista central dos veces el mismo día.

Beneficio al cuadrado. Solo Wimbledon tiene toque de queda, a las 23:00 horas, para evitar molestias sonoras a los vecinos. Desde Australia meditan modificar el formato y eliminar los cinco sets. Algo que, si hubiera existido este año, Melbourne no hubiera presenciado dos de las semifinales más épicas de su historia entre Alcaraz y Zverev por un lado y Djokovic y Sinner por el otro. La solución se acerca más a la correcta distribución del orden de juego.