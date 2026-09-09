Alcaraz bate su propio récord: su partido contra Shelton es el que más tarde termina de la historia del US Open

Cuando Shelton cerró el partido con un ace, el reloj en Nueva York marcaba las 3:33 horas de la madrugada. Lo nunca visto en el US Open, pues nunca un partido del torneo americano había concluido tan tarde. De hecho, el anterior registro también tenía involucrado a Alcaraz. En octavos de final de 2022, contra Sinner, el último raquetazo se dio a las 2:50 de la mañana tras más de cinco horas de partido.

Se establece un nuevo récord en el US Open con, de nuevo, Alcaraz de por medio. Después de cuatro meses inactivo, hasta aquí llegó Alcaraz. Heroico. Carlos vino a Nueva York en busca de respuestas y se va lleno de certezas. Pierde, pero sonríe. Tiene motivos para ello. La sonrisa presidió su rostro a su encuentro con los medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO. Alcaraz se va del US Open con la cabeza alta.

«Son partidos muy duros. Sesión de noche, con mucha humedad, la bola se vuelve difícil de manejar… Delante tenía un Shelton que ha jugado un partido muy completo y maduro. Ha sabido lo que tenía que hacer en todo momento y físicamente está como una bestia. Parecía que no tenía ningún tipo de debilidad. Nos exigimos día a día para encontrar la manera de encontrarte mejor y dar el mejor tenis. Después del tercer set he encontrado la manera de volver. Lo he conseguido hasta el último punto, que lo hemos peleado. Estamos contentos de ello», inició.

Alcaraz detalló los motivos por los que se va con la cabeza alta. «Ha habido momentos en los que podía haber hecho un poco más. Siempre te exiges una vez sales a la pista. En el tie-break iba dos puntos arriba y con segundo saque suto y fallé el resto. Son ese tipo de cosas las que hubieran cambiado la perspectiva. Pero nos vamos contentos y con la cabeza bien alta. Hemos peleado y llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel muy alto en esta gira. Queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, ritmo alto y, especialmente, sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando. Ya pensando en lo que queda de temporada, que hay ganas», añadió el murciano.