'Caso Rubiales' La policía australiana colaborará en la investigación contra Luis Rubiales

Después de que Luis Rubiales anunciara en la noche de este domingo la dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, la policía australiana anunció este lunes que está dispuesta a ayudar en la investigación española sobre las acusaciones de agresión sexual contra el ya ex presidente de la RFEF.

El hasta ahora máximo dirigente del fútbol español quedó envuelto en la polémica por besar a la jugadora Jenni Hermoso en los labios en la entrega de medallas de la final del Mundial femenino en Sídney el mes pasado. La Fiscalía española inició una causa contra Luis Rubiales después de que la futbolista presentara una denuncia por «presunto delito de agresión sexual» en la Audiencia Nacional de Madrid. Hermoso negó que el beso fuera consentido, como ha defendido el ya ex presidente de la RFEF.

La policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, dijo a la AFP el lunes que iban a trabajar con los investigadores españoles si les solicitan ayuda.»No se ha remitido ningún informe a la policía de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, si se recibe, los agentes se podrán en contacto con las autoridades internacionales y prestarán asistencia en lo que sea necesario».

Después de semanas de presión en España y a nivel internacional, Luis Rubiales presentó el domingo su dimisión como presidente de la RFEF, cargo del que ya había sido suspendido temporalmente por la FIFA.

«Mi familia y amigos me dicen que tengo que centrarme en mi dignidad y continuar con mi vida, que si no haré daño a la gente que quiero y al deporte que amo», avanzó en una entrevista en el programa de televisión británico Piers Morgan. En ella también anunció su dimisión como vicepresidente de la UEFA: «Es evidente que no podré volver a mi cargo», reconoció