Gerard Piqué es un hombre sincero y no se casa con nadie. Una de las personas con las que más se le relaciona en lo positivo es con Pep Guardiola, el entrenador con el que despuntó en el Barcelona, pero el central reconoció que su vínculo con el técnico, actualmente del Manchester City, no fue del todo bueno en su última temporada en el Barça, momento en el que Piqué, además, comenzaba una relación con su actual pareja, la cantante Shakira.

En una entrevista en el programa La Sotana, Piqué reconoció que el trato con Pep cambió desde que empezara a salir con Shakira y que el técnico quiere tenerlo todo controlado. Ello provocó un desgaste que ya está solucionado. Además, Gerard habló de Josep María Bartomeu, que según el ‘3’ se postula entre los peores presidentes que ha tenido en el Barça y de su relación con la prensa.

Guardiola y Shakira

«Llegamos a un punto de tensión con él importante, y del vestuario en general. El tema Mourinho desgasta mucho. El Pep quiere absoluto control de todo lo que pasa. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia. Ahora la relación es perfecta. Tenía mucha presión y, si hubo un momento, que podía pensar en irme es en la 11-12».

Su peor temporada

«Sufrí la última de Guardiola».

La retirada, cerca

«El primer año que debuté, que salía más que el sol, me decían que con 34 jugaría en el Barça, no daría ni un duro. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. También es clave la estabilidad familiar. Yo voy temporada a temporada. Siempre la miro como la última, si luego hay otra perfecto. El día que veo que no le puedo dar el equipo lo que he dado me voy».

Bartomeu, el peor presidente

«No estoy capacitado para decir si es el peor. Que yo he vivido, debe estar ahí. Todos tenemos culpa pero es cierto que el club no ha ido hacia donde deseamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los siguiente 5 ó 10 años serán muy buenos para el Barça».

Situación del Barcelona

«Llegamos a un nivel futbolístico muy alto y un club no se puede mantener en ese nivel de tanta excelencia. Antes del triplete del Guardiola jugamos UEFAs»

Su ‘plante’ a los medios

«No me molestan es que, al final, piensas que para qué haces una entrevista. Cuando eres joven para darte a conocer, para dar un mensaje y ya no lo necesito. El futbolista tradicional cuando va a una entrevista irá con recelo pensando a ver el titular que buscan».

Entretenimiento y periodismo

«Hay que diferenciarlo»

Zona mixta y los periodistas

«Siempre son las mismas preguntas y las mismas respuesta. Hay un excompañero mío justo que algún día me dijo que si se sale de este guion…»

Catalán o castellano

«El catalán está muy bien. Ahora en el club si se da un mensaje se da en catalán. En el vestuario hay varios que hablamos catalán».

Eder Sarabia

«Es una persona con muchos conceptos. Una cosa se Setién y otra Sarabia. Para empezar, la generacional. Sarabia era la persona correcta».

Koeman, el entrenador ideal

«Nunca estás obligado. El Joan (Laporta) necesita más tiempo de reflexión y acaba escogiendo a Koeman. Ahora es el entrenador ideal»

Rebaja salarial

«He renunciado a una parte del sueldo. A mí se me terminaba el contrato este año pero si jugaba X número de partidos se renovaba en las mismas condiciones que este año. Ahora el fijo y el variable ha cambiado».

Umtiti

«Está cumpliendo el contrato con todas las obligaciones. La gente tiene que ser empática. La actitud es impecable. No se ha perdido nunca un entrenamiento. Otra cosa es quién le firmó el contrato, un presidente que fue votado por los socios. ¿Qué pitamos? La mayoría de gente están en una empresa desde hace 30 años y no hacen nada, Si estuviese en otro club, por ejemplo en el United, estaría haciendo lo mismo que Umtiti. Cada situación es diferente. Sólo pido que la gente sea empática».

La marcha de Messi

«Nos llama Laporta para informarnos. Aunque nos bajamos el sueldo los capitanes llegábamos para inscribir a los fichajes. El club estaba esperando a ver qué pasaba con Leo antes de anunciarlo porque el acuerdo estaba».