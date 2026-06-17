‘El Partido del Siglo’: la novela gráfica que rescata a las mujeres que cambiaron el fútbol para siempre

Hubo un tiempo en el que jugar al fútbol siendo mujer era poco menos que un acto de rebeldía. Mucho antes de que nombres como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Athenea del Castillo llenaran estadios y portadas, un grupo de mujeres inglesas se atrevió a desafiar las normas de su época. Esa historia, tan desconocida como fascinante, es la que rescata El Partido del Siglo, la nueva novela gráfica publicada por Norma Editorial, con guion de Julie Billault e ilustraciones de Seb Piquet.

La obra viaja hasta finales del siglo XIX y principios del XX para recordar el nacimiento del fútbol femenino organizado en Inglaterra. Todo comenzó gracias a Nettie J. Honeyball, considerada una de las grandes pioneras del deporte femenino británico, que impulsó la creación de los British Ladies Football Club. Aquella iniciativa desembocó en un encuentro entre dos equipos, Norte y Sur, disputado ante 10.000 espectadores y considerado el primer gran partido oficial del fútbol femenino.

Sin embargo, el corazón de la historia se sitúa años después, en plena Primera Guerra Mundial. Mientras miles de hombres combatían en el frente, las mujeres asumían el trabajo en las fábricas inglesas. Allí, entre jornadas agotadoras y la fabricación de munición, nació un fenómeno social inesperado: el fútbol femenino. Lo que comenzó como una vía de escape terminó convirtiéndose en un movimiento capaz de movilizar a decenas de miles de personas.

Billault toma como inspiración la historia real de las Dick, Kerr’s Ladies y el célebre enfrentamiento disputado en Goodison Park en 1920 ante más de 53.000 espectadores para construir una narración en la que deporte, lucha social y emociones se mezclan a la perfección. En sus páginas aparecen personajes como Linda, Katie, Emily o Rose, futbolistas que representan a toda una generación de mujeres obligadas a pelear por un espacio que les fue negado durante décadas.

Más allá del balón, El Partido del Siglo es una reivindicación. Una historia sobre igualdad, superación y valentía. Una obra que permite entender mejor el camino recorrido hasta llegar al éxito actual del fútbol femenino y que rinde homenaje a unas pioneras que, mucho antes de los focos y los contratos millonarios, ya estaban cambiando la historia con una pelota en los pies.