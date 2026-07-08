Belén Rodríguez sufre un accidente y lo cuenta en directo: «Me he visto debajo de las ruedas de un coche»

Ion Aramendi ha anunciado en El verano se mueve que una de las colaboradoras del programa había sufrido «un aparatoso accidente» en el centro de Madrid y ha sido Iván García el encargado de desvelar que se trataba de Belén Rodríguez, que ha entrado en directo para explicar lo ocurrido y tranquilizar a sus amigos, a los que les ha confirmado, como ya había dicho el presentador, que se encontraba bien.

«Me he llevado un susto grande. Verme debajo de un coche es de las cosas que todavía no me habían pasado en la vida. Estaba yo mandando audios», ha narrado Belén Rodríguez desde el hospital en el que estaba siendo atendida.

«Salía de mi casa e iba para el gimnasio y de repente me ha atropellado un coche, me he visto debajo de las ruedas y bueno, me he hecho daño», ha confesado la colaboradora.

Rodríguez ha tenido también palabras para la conductora del vehículo que la ha atropellado: «Afortunadamente, queda gente así, porque podría haber dicho que yo iba despistada, pero se ha preocupado mucho por mí, Es una persona maravillosa (…) Le ha dado un ataque a la pobre, lloraba, se ha ofrecido a llevarme al médico o a cualquier cosa que necesitara. Me ha llamado posteriormente para ver cómo me encontraba».

Sobre su estado de salud, la tertuliana ha dicho: «Me duele mucho el codo porque me he hecho dos heridas grandes, pero dentro de lo que podría haber sido y haberme dado un golpe en la cabeza… Estoy más o menos bien».

Y para finalizar, Belén Rodríguez ha querido encviar un mensaje a sus seres queridos. «Me gustaría tranquilizar a mi gente, que ya hemos pasado mucho en la vida. Estoy bien, estoy magullada, pero dentro de lo que cabe, estoy bien».