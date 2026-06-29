El momentazo de Kike Quintana en el estreno de ‘El verano se mueve’: «La furgoneta se ha encallado en la playa»

Hoy lunes 29 de junio se ha estrenado en Telecinco El verano se mueve, nuevo espacio para las tardes de la cadena principal de Mediaset en sustitución de El tiempo justo. Presentado por Ion Aramendi, el programa se emite en plató de lunes a jueves, pero tiene la novedad de que, los viernes, todo el equipo se traslada a una playa de España que ha escogido, durante la semana, Kike Quintana. El sobrino de Ana Rosa Quintana ha comenzado su nueva aventura, de hecho, un perzance.

Producido por Telecinco en colaboración con Unicorn Content, El verano se mueve es un programa dinámico que se desplazará a cualquier rincón de la geografía española para contar la actualidad, los sucesos, eventos que se celebren y dar protagonismo a sus ciudadanos anónimos. Para ello, el espacio cuenta con Kike Quintana como enviado especial, cuya función es la de recorrer las carreteras de España, de costa a costa, durante este verano con su furgoneta para escoger un punto diferente de nuestra geografía y convertirlo en un particular plató de televisión que acoja el programa de los viernes al que se desplazará Ion Aramendi y el resto de colaboradores.

La labor de Kike Quintana es la de ganarse la confianza de los ciudadanos de esa localidad (que, de momento, mantienen en secreto), invitarles a ser los protagonistas de ese día y formar parte de los contenidos del programa. ¿Quién prepara la mejor tortilla? ¿Quiénes son los talentos ocultos en la zona? Cada semana se elegirá al vecino estrella de la edición.

El momentazo de Kike Quintana en el estreno

Con el clásico noventero de Sandy & Papo Me gusta el mueve, mueve, ha arrancado el programa. Desde un colorido plató en Mediaset, Ion Aramendi saludó a algunos de sus colaboradores y dio paso a Quintana, quien estaba, junto a su furgoneta en una playa de nuestras costas.

«Me he llevado un pequeño disgusto. Mira, acompáñame, porque mira lo que nos ha pasado. Míranos, nos hemos quedado callados.», ha dicho Kikanta ante varias personas que estaban destrás de él como figurantes intentando mover el vehículo: «Y toda esta gente me ha ayudado. ¿Qué ha pasado, señoras? Por favor, por favor, sigan empujando. Seguid empujando. Esta gente me ha hecho una mano porque el primer día yo me he venido aquí.»

El sobrino de Ana Rosa Quintana ha explicado cuál va a ser su función en El verano se mueve: «Esta furgoneta va a recorrer todas las costas y las playas de toda España. Nos vamos a meter en la playa, en la piscina, en los mercadillos, en los chiringuitos y buscar las historias imposibles para prepararnos durante toda la semana para que el viernes vengas tú con todo el equipo y tener el mejor programa posible. Esa es mi función a partir de ahora. Porque el verano se mueve».