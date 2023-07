«Mi padre está en la cárcel y han pasado seis años desde la última vez que lo vi»

La historia de Kalvin Phillips es particular. Para el joven jugador del Manchester City no ha sido fácil llegar a la élite. Sin ir más lejos, su padre está en la cárcel cumpliendo una condena de 12 años por drogas y violencia. El futbolista se ha sincerado como nunca antes en una entrevista que está dando la vuelta al mundo.

«Creo que han pasado seis años desde la última vez que lo vi (al padre). Fue como si nunca hubiera estado lejos de él. Parecía un poco mayor y cosas así, pero era como la última vez que lo vi. Nos reímos, hablamos de fútbol y dijimos lo orgulloso que estaba», cuenta en el Daily Mail. «Después de visitarlo, le dije que se asegurara de llamarme. No me ha llamado desde entonces. Me encantaría que saliera y estuviera en una casa segura y poder venir a verlo. Tendré que esperar». continúa.

Phillips quiere ayudar a su padre a reconducir su vida cuando salga de prisión: «Puede pedirme cualquier cosa: un coche, una casa, lo que sea. Me ha dicho que lo único que quiere es poder viajar por el mundo y verme jugar al fútbol. Evidentemente, yo puedo ayudarle».

Feliz en el City

En cuanto a su primera temporada en el City, que pagó casi 50 millones por él, no ha tenido mucho protagonismo, pero ha aprendido como nunca antes: «En realidad todo es trabajo con balón, pero todo es corto y brusco. Cuando estaba en el Leeds con Bielsa, corríamos alrededor de la pista. Me estaba acostumbrando porque llevábamos dos años haciéndolo. Vine aquí y todo son espacios cortos, nítidos y estrechos. La capacidad técnica de todos y cada uno de los jugadores aquí es increíble».

«Veo el juego de una manera completamente diferente a la de hace 12 meses, y eso se debe al entrenador. Es difícil de explicar, pero lo veo muy distinto a como lo veía antes. Ahora busco cosas diferentes», explica sobre la influencia de Guardiola en su juego y en el del Manchester City.