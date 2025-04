Otro recital de Cristiano en Arabia: marca un doblete y calla los gritos de «¡Messi, Messi!»

Cristiano Ronaldo sigue arrasando en Arabia Saudí. Con 40 años bien cumplidos (los hizo el pasado 5 de febrero), el astro portugués marcó un doblete en el clásico saudí ante el Al Hilal, ex equipo de Neymar. Gracias a estos dos zarpazos, el delantero centro de Al Nassr ha superado ya la barra de las 36 realizaciones este curso y suma 931 goles en toda su carrera profesional.

Ante el Al Hilal, eterno rival del Al Nassr, Cristiano Ronaldo se lució. Justo después del descanso, el equipo del luso tenía una ligera ventaja en el marcador (0-1). Antes del pitido inicial de la segunda parte, el público local intentó provocar a CR7 con unos cánticos. «¡Messi, Messi!», gritaban los aficionados rivales. Unos segundos después, el ex futbolista del Real Madrid colocó una sublime volea con su pierna mala, la zurda, para resfriar a las gradas.

🚨Gol de Cristiano Ronaldo. Ya van 35 esta temporada, ya van 930 en su carrera profesional. Tiene 40 años y sigue marcando goles. Con la pierna mala y contra Yassine Bono, uno de los mejores porteros del mundo. El mejor de la historia es ETERNO🐐pic.twitter.com/mVf7T91mN3 — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) April 4, 2025



Y no se paró ahí. A pesar del cómodo 0-2, Al Hilal consiguió empatar de la mano de Ali Al-Bulayhi, la fiesta del Bicho finalizó en los últimos suspiros del encuentro. Para finiquitar a su rival, Al Nassr obtuvo un penalti antes del final del tiempo reglamentario. Lógicamente, Cristiano se encargó de ello y no falló ante Bono en este partido clave en la liga de Arabia.

A falta de ocho jornadas, el Al Nassr es tercero de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo recopila 54 puntos en 26 fechas, pero parece lejos del líder. El Al Hilal, segundo clasificado, tiene 57 puntos. No obstante, el Al Ittihad de Karim Benzema está volando. Con 61 puntos y un partido menos, parece ser que el Balón de Oro 2023 tiene encarrilada su primera liga en Arabia Saudí.

¿Las estadísticas dicen que Bono es el mejor parapenaltis de los últimos cinco años? Que le jodan a las estadísticas. CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO, EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA🐐pic.twitter.com/fBDxRymTVp — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) April 4, 2025

¿Objetivo 1.000 para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es el máximo artillero de la historia del fútbol, pero quiere más, mucho más. Aunque él considere que «no es una obsesión», el nativo de Madeira empieza a titilar con los mil goles en su carrera profesional. Quedan 69 tantos para llegar a las cuatro cifras. Después del encuentro ante el Al Hilal, el cinco veces Balón de Oro fue preguntado al respecto. «Chicos, disfruten el momento. No voy detrás de los mil goles. ¿Si llego a alcanzarlos? Perfecto. Si no, no hay problema. Los recuerdos son lo más valioso, no lo que viene, ¿saben?», zanjó el portugués en la zona mixta.

Con ya 40 años, Cristiano Ronaldo se acerca poco a poco del punto final de su carrera. Es una carrera contra el tiempo y contra las estadísticas. «No persigo a los récords, los récords me persiguen a mí», suele decir el ariete. Sin embargo, CR7 acaba contrato con el Al Nassr este próximo verano y todavía se desconoce de qué color se teñirá su futuro. En los últimos días, algunos rumores ‘locos’ apuntaban al 7 de vuelta en Europa, o con el propio Al Hilal saudí, para disputar el próximo Mundial de Clubes.

A falta de 69 goles para llegar a los 1.000, Cristiano deberá ‘ponerse las pilas’ en Arabia porque el último baile está por llegar. El sueño de Cristiano siempre ha sido el de ganar el Mundial con Portugal. Todo apunta a que colgará las botas después de la Copa del Mundo de 2026, el verano que viene, en Estados Unidos, México y Canadá. Es una carrera contra el tiempo, así que, partido a partido, gol a gol.