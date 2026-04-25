Óscar Lago: el antimadridista que lleva una década siendo el censor de la Liga

Óscar Lago ha sido denunciado por el sindicato Manos Limpias por presuntamente influir en las decisiones de los árbitros. El jefe de realización de la Liga es el encargado de elegir con qué imágenes se nutre a la sala VOR y esta temporada sus actuaciones han influido en la competición, pudiendo haber incurrido en un delito de corrupción deportiva.

El realizador catalán lleva toda la vida dedicándose al fútbol y siempre en puestos de especial relevancia. En su currículum encontramos que fue el director de retransmisiones de fútbol en TV3 desde 1985 hasta 2015. Ese año fue fichado por la Liga para ser el censor de las imágenes de la competición.

Óscar Lago no tiene escrúpulos a la hora de llevar sus filias y fobias como azulgrana de cuna a las retransmisiones. El directivo es reconocido culé, antimadridista e independentista como dejó constancia en la red social Twitter. Pese a borrar muchas de sus publicaciones, su huella digital es indudable con una enorme cantidad de ‘Me gusta’, a comentarios antimadridistas, de apoyo al Barça y a la independencia de Cataluña.

El realizador no ha dejado la oportunidad de inmortalizar sus logros en las redes sociales colgando fotos posando con la última Champions del Barcelona o con un Luis Suárez al que en su día protegió tras dar un rodillazo al Pichu Cuellar durante un partido. Esa imagen no se vio en España, pero sí en Estados Unidos causando un tremendo revuelo y poniendo en duda la objetividad de sus prácticas.

Ahora Manos Limpias ha querido poner el foco en su denuncia sobre Óscar Lago poniendo en el escrito ejemplos de cómo actúa. «Cuando el protagonista de las jugadas conflictivas es el propio Real Madrid, normalmente en su área, aparecerán las tomas de las cámaras, solo las necesarias, con el correspondiente zoom, para que el árbitro del VAR no pierda detalle; omitiendo, mientras, otras tomas de manera interesada. Se trata de teledirigir al árbitro del VAR para que adopte una decisión contraria a los intereses del club blanco», afirman.

Pese a las polémicas que han ido sucediendo en el tiempo, Óscar Lago se ha mantenido en su puesto de trabajo incluso con la salida de Mediapro de la realización de los partidos de la Liga. El catalán es uno de los bastiones para que el sistema se perpetúe siempre hacia una dirección favorable a los intereses del Barcelona.

«Es de los mejores del mundo, la UEFA le utiliza para finales de Champions y nadie va a tumbar eso por muchas campañitas que hagan. No se puede esconder nada por la dinámica del trabajo. Sólo mentes calenturientas lo hacen», dijo sobre él un Jaume Roures, ex presidente de Mediapro y avalista de Laporta, que no es nada sospechoso de intentar ayudar al club azulgrana como se vio en la palanca fake de Barça Studios.