No sólo vale ganar: España obligada a golear a Ucrania en Córdoba sin Patri Guijarro

España juega en Córdoba una nueva final. Después de perder ante Inglaterra, la selección española femenina no tiene margen de error si quieren clasificarse para el Mundial 2027 de manera directa. Tienen que ganar los tres partidos que le quedan y, a ser posible, goleando. El primero de ellos es ante Ucrania, en el Nuevo Arcángel de la ciudad califal, este sábado a las 16:00 horas. Lo harán con una baja importante: la de Patri Guijarro.

La mediocentro del Barcelona sufre un esguince en el tobillo derecho que la impedirá estar en este duelo ante las ucranianas. Tuvo que retirarse por lesión en el partido celebrado en Wembley, en los últimos minutos del encuentro, al sufrir una torcedura. Después de las pruebas se vio que sufría un esguince en el ligamento peroneo-astragalino del tobillo que la ha llevado a marcharse a Barcelona para ser tratada por su club.

Será, por tanto, la única baja respecto al duelo contra Inglaterra. Se suma, eso sí, a las ausentes por lesión en esta convocatoria como son Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri o Inma Gabarro, además de una Teresa Abelleira que sufrió una rotura del cruzado el pasado año en Wembley y que se encuentra en el tramo final de su proceso de recuperación.

Centrándonos en el partido, España no puede fallar ante Ucrania. La Selección debe ganar y, también, golear. Será la única forma de dar un golpe sobre la mesa y evitar que Inglaterra se aleje todavía más en la clasificación, donde son líderes del grupo A3 con tres puntos de ventaja respecto a las campeonas del mundo y con una diferencia de goles superior por cuatro tantos.

La Selección juega en Córdoba un partido que, por tanto, es vital para sus aspiraciones. Tras caer 1-0 en Londres, no hay opción al fallo. Cualquier cosa que no pase por ganar y de varios goles condenará a la campeona del mundo a pasar por la repesca para poder defender en el verano de 2027 el título en Brasil.