El Newcastle es el nuevo rico de la Premier League después de que en octubre el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) adquiriera el 80% del club inglés por 300 millones de euros. Todavía no se nota la mano de los nuevos inversores, el equipo está en puestos de descenso y no levanta cabeza. Sin embargo, en un mes se abre el mercado de invierno donde los dueños «van a gastar entre 200 y 300 millones».

Según ha explicado Joe Cole, ex jugador de Chelsea y Liverpool y leyenda de la selección de Inglaterra, el Newcastle tiene pensado acudir con fuerza a la próxima ventana de traspasos para intentar conformar un equipo galáctico. «Van a gastar entre 200 y 300 millones de libras (235 y 352 millones de euros) en enero, los propietarios no han venido a jugar. Los propietarios más ricos que hemos visto, y creo que en enero simplemente gastarán dinero. Creo que entrarán cuatro o cinco jugadores. Una vez que obtengan una victoria y se establezcan, empezarán a jugar», comentó el ex futbolista en Amazon Prime Video.

Hasta ahora sólo han realizado un fichaje, el del técnico Eddie Howe que vino para sustituir a Steve Bruce tras su mal inicio de temporada. Sin embargo, no ha conseguido que el equipo mejore en los dos primeros partidos ya que suma un empate y una derrota y las sensaciones tampoco son mejores.

Pese a ello, Joe Cole no dudó en elogiar al nuevo técnico de las urracas: «Conoce la Premier, mejora a los jugadores. Creo que es el hombre adecuado para el trabajo». Lo cierto es que han sonado muchos nombres en estos últimos meses pero ninguno se ha concretado. Desde las altas esferas del club inglés confían en poder pescar bastante en cuanto se abra el mercado. El Newcastle es último de la tabla con siete puntos, a seis de la salvación y han traído a Eddie Howe para intentar salvar la situación en lo que llegan los nuevos refuerzos.