Negreira sólo tiene un pequeño Peugeot embargado pese a haber cobrado 7 millones del Barça en 17 años

El ex número 2 del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol, José María Enríquez Negreira, no tiene propiedades a su nombre pese a haber recibido siete millones de euros del FC Barcelona entre los años 2001 y 2018. Así consta en la documentación que obra en el Registro Mercantil y a la que ha tenido acceso este periódico. La única propiedad que posee es un vehículo de la marca Peugeot 208 que está embargado. Fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO aseguran que la clave en esta causa radica en dónde a ido a parar el dinero que cobró el ex árbitro del club azulgrana a través de una sociedad instrumental.

La Fiscalía de Barcelona investiga sólo 1,4 millones de los siete millones abonados por el club azulgrana a la sociedad Dasnil 95 SL, propiedad del ex árbitro de Primera División, porque la mayor parte de los pagos fueron realizados antes del año 2016 y estarían prescritos. En concreto, el Ministerio Público investiga un «presunto delito de corrupción entre particulares» por los pagos de 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en el año 2018 que el Barcelona ingresó a la sociedad de Negreira. Se da la circunstancia de que en junio de 2018 cesaron los pagos, casualmente coincidiendo con la constitución de un nuevo CTA y con la salida de Enríquez Negreira del Comité.

Negreira, que declaró ante la Agencia Tributaria, explicó que dichos pagos se debían a tareas de «asesoramiento verbal» que había realizado para el club que ahora preside Joan Laporta, por lo que no ha podido justificar esos honorarios recibidos con los supuestos trabajos realizados.

Una de las grandes incógnitas de los investigadores es «dónde fue a parar» ese dinero que el FC Barcelona pagó al ex número de los árbitros y por qué se abonaron realmente dichas cantidades. Los fondos, explican a este periódico, eran ingresados en las cuentas de la mercantil, pero salían «con rapidez». Por lo que dicha empresa era utilizar como una sociedad pantalla para canalizar los pagos del club. Existen varias hipótesis sobre el destino. Los mismos podrían haber ido a pagar mordidas para miembros del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol o para otros directivos. Pero lo más probable es que Negreira, explican, no se fuese el receptor final de la totalidad de los fondos, aunque se llevase “una pequeña comisión” por su labor de intermediador.

La ex mujer de Negreira

La que fuera su esposa durante décadas y madre de sus hijos -entre ellos Javier Enríquez, señalado también por los pagos del club blaugrana-, María Luisa Romero, concedió una entrevista en exclusiva para OKDIARIO y aseguró que «si recibió esas cantidades, a casa no llegaron». Explicó que tampoco percibió en ningún momento esas enormes cantidades de dinero que supuestamente entraban en la familia. A razón de cerca de 200.000 euros en los primeros años, que aumentaron por encima del medio millón de euros anual a partir de 2008. Además, cree que las amenazas por carta y burofax al club catalán no iban de farol: «Si no tuviese un as en la manga, no manda un burofax amenazando».

Este periódico ha podido corroborar la declaración de la ex mujer de Negreira. Éste no tiene lujos: ni una casa en propiedad ni siquiera un vehículo pues el único que posee está embargado desde el 2019. La empresa Dasnil 95, en la que aparece como administrador único y a través de la cual canalizaba los pagos del Barça, tampoco posee propiedades. Al igual que ocurre con la sociedad Soccercam SL de la que apoderado. Sin embargo, a los técnicos de Hacienda le sorprendieron las enormes cantidades extraídas de cajeros, que son el principal apunte contable de la partida de gastos en las cuentas de Dasnil 95. La investigación ahora se centra en el destino final de los fondos.