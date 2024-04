Nadal se desesperó con el juez de silla por no concederle un ‘challenge’: «Peor imposible»

Rafa Nadal se enfadó con el juez de silla durante el partido del Mutua Madrid Open ante Alex de Miñaur. El manacorí estuvo discutiendo durante más de un minuto por una bola del australiano que se perdió y que el árbitro dio como buena. Nadal dejó de jugar, marcó que había salido pero, en lugar de dar el challenge que solicitaba el español, le dio el punto a su rival, pasando de lo que sería un 30-30 a un 15-40 que permitió al australiano hacerle un break. No pudo ser más claro Nadal, «peor imposible», le dijo al colegiado.

La acción fue clara. Nadal sacó, restó De Miñaur y la pelota botó fuera. Aunque el balear golpeó después, dejó de jugar el punto y marcó donde había botado la bola. El australiano, ante el desconcierto, continuó el punto. El enfado llegó cuando Nadal, que pensaba que el juez de silla haría caso a su petición de challenge, para ver si la bola había entrado o no, escuchó que le daba el punto por bueno a De Miñaur.

😳El MONUMENTAL enfado de Rafa Nadal con el juez de silla ❌El árbitro interpretó que Rafa no pidió el 'challenge' al momento#MMOpen #TenisRTVE@La1_tve https://t.co/80DuyyUmO9 pic.twitter.com/dJISvsKmlV — Teledeporte (@teledeporte) April 27, 2024

Entonces el español se marchó a pedirle explicaciones a la silla. Allí, el colegiado le dijo que a su parecer, no había pedido el ojo de halcón y que, por tanto, al no haberle cantado la bola a De Miñaur como mala, el punto era para el australiano. Nadal no daba crédito y trataba de explicarle que renunció a seguir jugando el punto y que marcó la bola con la raqueta. No sirvió de nada, puesto que el árbitro confirmó su decisión poniendo el 15-40 en el tanteo.