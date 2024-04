El Rey Felipe VI apoyó a Rafa Nadal en su posible despedida en Madrid

El partido de Rafa Nadal ante Alex de Miñaur contó con un invitado muy especial, que lideró la comitiva de personalidades que presenciaron en directo la jornada en el Mutua Madrid Open. El Rey Felipe VI acudió a la Caja Mágica y presenció, desde un lugar privilegiado de su pista central, el Estadio Manolo Santana, las evoluciones de Rafael Nadal ante el posible –en caso de derrota– último encuentro de su carrera deportiva en Madrid.

Felipe VI ya había previsto en su agenda de compromisos acudir a ver el partido de Rafa Nadal, en pos de brindar, una vez más, su apoyo a uno de los mejores deportistas de la historia de España. Madrid y la Caja Mágica merecían un capítulo más del talento y el tesón de Nadal y el Rey acudió in situ para disfrutar de un partido histórico y de muy alto nivel, como el que enfrenta al 14 veces campeón de Roland Garros con Alex de Miñaur.

La última vez que el Rey Felipe VI había visto en directo un partido de tenis de Rafa Nadal trajo mucha suerte al tenista balear, ya que fue la final de Roland Garros 2022, en la que Nadal logró conquistar su 14º título en París después de arrasar en el partido por el título al noruego Casper Ruud. Aquel día, la celebración tuvo un toque especial con el encuentro entre Felipe VI y Rafael Nadal, que acudió a agradecer su presencia al monarca nada más terminar aquel encuentro.

