Nace la Fundación Cox para impulsar comunidades y crear oportunidades para futuras generaciones

Cox ha lanzado la Fundación Cox, una nueva entidad con vocación global que nace para impulsar el desarrollo de las comunidades y generar oportunidades para las futuras generaciones mediante iniciativas de educación, bienestar, cultura, medio ambiente e inclusión social. Con su creación, el Grupo refuerza y amplía su compromiso con la generación de valor social en los territorios donde está presente.

La Fundación estructura su actuación en cinco pilares estratégicos: comunidad, bienestar, educación, cultura y medio ambiente. Con su creación, Cox da estructura, continuidad y una nueva ambición a su compromiso social, impulsando programas orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, promover la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.

México ha sido el país elegido para la primera presentación de la Fundación Cox y para el despliegue de sus primeras iniciativas. La Fundación prevé invertir 275 millones de pesos en el país hasta 2030 y da continuidad a una trayectoria de acción social que ya ha beneficiado a más de 5,3 millones de personas.

Este legado incluye iniciativas como Luces de Esperanza, que lleva energía solar a comunidades vulnerables; México Brilla, enfocado en la iluminación sostenible del patrimonio histórico; Impulso STEM, que acerca las vocaciones científicas y tecnológicas al alumnado; y DestElla, centrado en impulsar la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino a través del deporte.

La puesta de largo de la Fundación Cox tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Ciudad de México, en un acto que contó con la participación de Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, y Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Durante el encuentro, Riquelme destacó el propósito de la Fundación de impulsar el desarrollo de las comunidades y generar oportunidades para las futuras generaciones, mientras que Arriola puso en valor la alianza entre ambas entidades para promover la inclusión y el desarrollo social a través del fútbol.

«La Fundación Cox nace con una convicción clara: poner nuestras capacidades al servicio de la sociedad y contribuir a generar oportunidades allí donde más se necesitan. En Cox creemos que el desarrollo empresarial y el desarrollo social deben avanzar juntos, y queremos impulsar iniciativas que fortalezcan las comunidades y dejen una huella positiva y duradera para las futuras generaciones», afirmó Enrique Riquelme.

La Fundación ampliará progresivamente su actividad en los distintos territorios en los que opera Cox y tiene previsto presentar oficialmente su proyecto en España antes de finalizar el año. La energía del fútbol, primera iniciativa de la Fundación Cox en México.

Dentro de esta hoja de ruta, la energía del fútbol será la primera iniciativa impulsada por la Fundación Cox en México, en alianza con la Federación Mexicana de Fútbol.

El programa utilizará el deporte como herramienta para fomentar la integración, la convivencia y el desarrollo personal de niñas, niños y jóvenes, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

La iniciativa contempla la rehabilitación de 25 espacios deportivos en los próximos años, con el objetivo de recuperar canchas comunitarias y convertirlas en lugares seguros de encuentro y participación. El proyecto incluirá también la capacitación de entrenadores comunitarios, la entrega de material deportivo y la organización de clínicas, torneos y actividades de fútbol base para fomentar la práctica deportiva y el desarrollo del talento.

Durante la presentación, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, destacó la importancia de esta alianza para ampliar el acceso al deporte entre las nuevas generaciones. Arriola subrayó que la recuperación de las canchas permitirá crear espacios de convivencia y aprendizaje, al tiempo que contribuirá a fortalecer el tejido social de las comunidades.

Asimismo, puso en valor la formación de entrenadores y la participación de las familias para garantizar la continuidad de estas iniciativas.

La colaboración da un paso más en la relación entre Cox y la Federación Mexicana de Fútbol, iniciada en mayo de 2026 con la incorporación de la compañía como patrocinador oficial de la Selección Nacional de México en las categorías de energías renovables y agua.

Ambas entidades amplían ahora su colaboración al ámbito social, sumando sus capacidades para acercar el deporte a comunidades con mayores dificultades de acceso a instalaciones deportivas.

Bajo el lema Juntos transformamos comunidades, La energía del fútbol busca que las canchas recuperadas se conviertan en espacios de encuentro, aprendizaje y generación de oportunidades, donde el deporte contribuya al

bienestar y al desarrollo de las futuras generaciones.