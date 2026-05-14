«Muchos futbolistas van a una villa en Ibiza con chicas a recrear el reality ‘La isla de las tentaciones’»

La presentadora Henar Álvarez entrevistó el pasado miércoles al comunicador e influencer Javier Hoyos en el programa Al cielo con ella. Durante la conversación, el creador de contenido habló abiertamente sobre las presiones que ha recibido por parte de famosos y futbolistas a raíz de algunas de sus publicaciones relacionadas con el mundo del corazón, en el que está considerado como uno de los mejores informadores hoy en día.

Javier Hoyos explicó que numerosos rostros conocidos se ponen en contacto con él para compartir información privada o rumores, aunque aseguró que mantiene la confidencialidad de sus fuentes. «Muchos famosos me escriben para contarme cosas, incluso futbolistas que me hablan de historias de otros equipos», comentó durante la entrevista.

Javier Hoyos y los futbolistas

El influencer también relata la existencia de una exclusiva villa en Ibiza frecuentada por futbolistas, donde, según cuenta, recrean dinámicas similares a las del programa La isla de las tentaciones junto a diferentes chicas. «Lo viven como si fuera su propio reality», afirma. Además, revela que uno de los deportistas le pidió eliminar un vídeo después de que él mencionara el lugar, ya que recientemente había estado allí. Según explicó, algunos jugadores incluso justificaban esos viajes ante sus clubes asegurando que realizaban escapadas culturales al extranjero.

Más allá de estas anécdotas, Javier Hoyos reflexionó sobre cómo maneja información sensible relacionada con la vida privada de personajes conocidos. Cuenta que en ocasiones recibe datos sobre personas muy discretas con su intimidad y suele contactar primero con ellas antes de publicar nada. «Muchas veces me piden tiempo para contarlo ellos mismos y suelo respetarlo, aunque al final estas historias terminan saliendo a la luz», señaló.