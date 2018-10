Jorge Lorenzo: “La llamada de Márquez no cambia nada, fue irresponsable e imprudente”

Jorge Lorenzo habló sobre su polémica caída y posteriores declaraciones hacía Marc Márquez Dejó claro que la llamada del líder del Mundial no cambia nada con respecto a su situación

Jorge Lorenzo correrá el GP de Tailandia 2018 de MotoGP pero aún sigue molesto con Marc Márquez nada más comenzar el GP de Aragón. El piloto balear dejó claro ante los medios de comunicación que la llamada del líder del Mundial no cambia nada y que su actitud no fue buena.

Caída y llamada de Márquez

“Marc me llamó al día siguiente. Me sorprendió y se interesó por mi estado. Es una cosa que le agradezco, pero eso no cambia nada. No puedo ser hipócrita, pienso igual, que eso se podía haber evitado y que Marc fue irresponsable e imprudente. Por eso no estoy bien aquí y no pude correr en Aragón. Él lo sabe y estoy pagando por ello. Era incompatible hacer aquella curva como la hizo y mantenerse dentro. Usé el freno trasero antes de salir despedido, así que no es verdad que la caída fue porque abrí el gas”.

Estado de salud

“Me encantaría correr, por eso he venido. He hecho todo lo posible para acelerar la recuperación, tanto con hielo como con varias máquinas. El problema principal será al apoyar el pie, los dedos, sobre las estriberas en las curvas de derechas. Los hay que apoyan todo el pie, yo sólo la parte delantera”.

Apto para correr

“Probé en la clínica la bota más usada que tengo y también una nueva que me ha traído Alpinestars. En la prueba he caminado, me he levantado un poco y me han tocado un poco”.