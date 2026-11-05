Morata y Baena donan 1.000 euros y un anónimo aporta 10.000 al crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel

El mundo del fútbol sigue demostrando su enorme solidaridad con la familia de Jesús de Miguel. La trágica muerte del delantero del Tenerife ha provocado una auténtica ola de cariño y apoyo hacia sus seres queridos. En las últimas horas, numerosos futbolistas han querido dar un paso más allá de los mensajes de condolencia y han realizado importantes aportaciones económicas a la campaña de crowdfunding impulsada por Fran Sol, delantero del Hércules, para ayudar a la familia del jugador madrileño.

Entre los nombres más destacados aparecen Álvaro Morata y Álex Baena. Ambos internacionales españoles han donado 1.000 euros cada uno a través de la plataforma GoFundMe, sumándose a una iniciativa que está teniendo una respuesta espectacular en apenas unos días. Sin embargo, hay una aportación que sobresale por encima de todas las demás: un donante anónimo ha ingresado 10.000 euros, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de esta recaudación solidaria.

La lista de futbolistas que han querido colaborar no termina ahí. Bryan Gil, jugador del Girona, también ha aportado 1.000 euros, la misma cantidad que Daniel Pereira. Por su parte, Peter Federico ha contribuido con 800 euros, mientras que Carles Aleñá ha realizado una donación de 500 euros. Iván Alejo, por su parte, ha querido aportar 300 euros y Abel Ruiz ha sumado otros 250. Son sólo algunos ejemplos de una movilización que está demostrando la solidaridad del fútbol español. Jugadores de diferentes equipos y categorías han querido colaborar económicamente para que la familia pueda afrontar, al menos con algo más de tranquilidad económica, los difíciles momentos que les vienen por delante.

El crowdfunding creado por Fran Sol

La respuesta a la iniciativa continúa creciendo y ya se han recaudado 36.873 euros de los 50.000 que se han establecido como objetivo. En total, la campaña ha recibido 636 donativos, una cifra que refleja la enorme movilización que ha provocado la muerte del delantero madrileño. Con esta cantidad, el crowdfunding ha superado ya el 73% de su meta y se acerca cada vez más al objetivo marcado para ayudar económicamente a la mujer, la hija y la familia de Jesús de Miguel.

La campaña nació de la mano de Fran Sol, actual futbolista del Hércules. El delantero decidió poner en marcha esta recaudación al considerar que los mensajes de apoyo en redes sociales no eran suficientes y que había una manera más directa de ayudar a los familiares del fallecido. «Mi familia y yo queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram», explicó el futbolista en el mensaje con el que presentó la iniciativa. Sol reconoció que el dinero no podía devolver la vida al jugador ni aliviar el dolor de sus allegados, pero sí podía servir para ofrecerles una ayuda tangible en unas circunstancias tan complicadas.

Fran Sol también ha explicado que todo el dinero irá destinado a la mujer, el hijo y los padres de Jesús de Miguel. Será el propio futbolista del Hércules quien se encargue de hacer llegar la cantidad reunida a sus familiares una vez finalice la campaña. El consuelo no existe para una pérdida así, pero al menos es una manera de ayudar a su familia en estos tiempos tan difíciles.