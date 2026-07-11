Merlier repite victoria al sprint con otra lección a Philipsen

Tim Merlier volvió a levantar los brazos por segundo día consecutivo en el Tour de Francia. El sprinter belga demostró que es el más rápido del pelotón tras culminar una espectacular remontada en Bergerac para imponerse a Biniam Girmay, Olav Kooij y un decepcionante Jasper Philipsen. Este último lo tenía todo a favor para rematar la etapa tras un estratosférico lanzamiento de Mathieu van der Poel, pero se vio rebasado por todos estos nombres a 200 metros de meta.

El ciclista del Soudal-Quick Step salva prácticamente la papeleta a su equipo para esta edición del Tour de Francia con dos victorias consecutivas inesperadas. Tim Merlier, a sus 33 años, no esperaba dominar las llegadas de la ronda gala esta temporada, pero su experiencia y olfato en los metros finales están marcando la diferencia frente a otros rivales con mejores equipos.

Es de reseñar que el equipo Soudal-Quick Step ha dado un giro de 180 grados en su planteamiento del Tour con respecto a un año pasado donde luchó por la general con Remco Evenepoel y ciclistas del perfil de Mikel Landa. Este año la estructura belga, conocida como el Wolfpack (La manada de lobos), vuelve a sus orígenes dominando unas llegadas que en su día también controlaron con Mark Cavendish.

La diferencia respecto a aquel tiempo reside en que el equipo no cuenta ahora con los mejores rodadores del pelotón, pero sí con un Tim Merlier que ha vuelto a dignificar la profesión de sprinter con una exhibición en los últimos 500 metros remontando más de 10 posiciones y adjudicándose una etapa que no estaba en los planes de nadie.

Tim Merlier fait coup double : le Belge s’impose une nouvelle fois au sprint à Bergerac et remporte la 8e étape ! #LesRP #TDF2026 pic.twitter.com/LEKYBfmBuS — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 11, 2026

Veremos si Tim Merlier se lo cree y quiere lucharle a Mads Pedersen el maillot verde de la regularidad tras haber pasado literalmente de dicha prenda. Lo que es evidente es que el belga tiene más velocidad que nadie en los últimos metros en este Tour de Francia y que sus rivales ya se sienten intimidados tras verle ganar la octava etapa de la prueba.