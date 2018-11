El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Español (COE) quieren manifestar su máxima y pública satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno de España, relativa a la participación de los deportistas de Kosovo en las competiciones internacionales a celebrar en territorio español.

Cabe recordar que España estaba amenazada con no poder albergar eventos deportivos internacionales si no se resolvía el problema con Kosovo, un país no reconocido por el Gobierno español, pero olímpico a todos los efectos para el Comité Olímpico Internacional.

Gracias a esta resolución transmitida en el día de hoy por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, don Josep Borrell, el Gobierno de España proporcionará a las delegaciones deportivas de Kosovo que compitan en España el correspondiente visado y se les autorizará al uso de los símbolos nacionales propios, himno y bandera, de acuerdo al protocolo olímpico.

De esta manera se asegura que los deportistas de Kosovo puedan participar en igualdad de condiciones que el resto de los deportistas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el COI. Esta decisión del Gobierno de España ha sido comunicada al presidente del COE, Alejandro Blanco, mediante carta con fecha de hoy, 14 de noviembre de 2018, y “queremos reiterar nuestro profundo agradecimiento por la decisión adoptada por el Gobierno de España e impulsada por el presidente Pedro Sánchez”, en un comunicado transmitido por el propio COE.

Una vez más el COI y el COE reivindican el papel fundamental que juega el deporte y el movimiento olímpico en la construcción de una sociedad más integradora y justa, en la que el diálogo y el respeto son los pilares y principios fundamentales.