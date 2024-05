Mari Cielo Pajares: de sus aventuras con futbolistas a vender contenido sexual en Onlyfans

Mari Cielo Pajares vuelve a dar que hablar. La hija del actor Andrés Pajares y Chonchi Alonso, a sus 48 años, luce y presume de cuerpazo en sus redes sociales. De hecho, se gana la vida, entre otras cosas, con su perfil de OnlyFans, donde sus seguidores pagan 13 euros al mes por ver sus publicaciones sin ningún tipo de censura, incluyendo en ocasiones material sexual con su pareja.

Estos días aprovecha para presentar su cuarta novela, que lleva por título Óleo, en la que explica que es la historia de un hombre que al que le llega una invitación para una exposición de arte y no conoce ni al pintor ni al organizador. Cuando acude descubre que toda la obra pictórica de este está basada en las peores cosas que él ha hecho en su vida.

La también actriz se reinventó en su día con ese tipo de contenido subido de tono que publica en sus redes, algo que reconoce que le ayudó en una época complicada. «Gana mucho quien hace pornografía, yo no. A mí me salvó la vida en la pandemia cuando se me cayeron todos los trabajos y tenía que seguir pagando alquileres y pagar facturas para mi familia».

«Para mí, escribir es un placer, un trabajo, y que alguien te lea, un sueño. Lo mismo me sucede con el cine, en Estados Unidos, donde viví once años, gané dinero y tengo proyectos aquí que no han visto la luz y han supuesto una inversión», añade en ABC. En el pasado quedan también episodios como su famosa experiencia en el cine para adultos, y es que de vez en cuando usuarios en redes rescatan imágenes de Mari Cielo Pajares como actriz porno, vídeos que corren como la pólvora por Internet.

Durante la presentación de mi última novela “Óleo” publicada con @Edicirculorojo en el festival de cine de Blanes. A las mujeres, no hace falta q nos empujen 😉 pic.twitter.com/8U1Ifuaihj — Mari Cielo Pajares (@MCpajares) May 15, 2024



Pero la cosa no queda ahí. Mari Cielo Pajares también protagonizó en su momento una aventura con un futbolista, un affaire del que dio algún detalle posteriormente en su libro, llamado ‘Memorias de una puta’. Siempre quiso dejar claro que ella nunca se ha dedicado a la prostitución aunque el personaje del libro, inspirado en ella misma, sí lo hiciera. Y entre las anécdotas que desveló dijo que cuando iba tener relaciones sexuales con un futbolista de gran repercusión, descubrió que tenía un micropene.

«Cuando ya casi amanecía, el portugués decidió que era hora de que nos fuésemos a la cama. Cuando finalmente se quitó los calzoncillos… Aquel era, sin lugar a dudas, el micropene más enano que había visto. Si tenía que masturbarle iba a necesitar unas pinzas de depilar, un microscopio, y un GPS», escribió en su libro, sin revelar el nombre del jugador.