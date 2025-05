Luis Enrique respira aliviado por no jugar la final de la Champions ante el Barça: «Hubiera sido lo peor»

Un eufórico Luis Enrique mostró su gran alegría la noche de este miércoles tras lograr el otro billete para la final de Múnich, donde el PSG se enfrentará a Inter de Milán el próximo 31 de mayo. Será una final inédita, ya que será la primera vez que parisinos y milaneses se enfrenten en un partido oficial.

El técnico asturiano no pudo evitar expresar su dolor como culé por la eliminación del Barça en la otra semifinal de la Champions. «Si alguien le dices que va a hacer seis y va a caer eliminado, no te lo crees. Merecían estar en la final. Para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Sé que el PSG no despierta muchas simpatías en Barcelona», explicó el ex entrenador azulgrana.

Sobre el partidazo disputado en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique aseguró sentir «un cúmulo de sentimientos». «Mikel Arteta casi me asesina porque ha llevado el partido hacia donde ha querido. Todos los balones los han conseguido estirar. Hemos jugado un tipo partido que no nos gustaba, pero el equipo ha demostrado que tiene mucha raza. Hemos gestionado la primera parte haciendo contragolpes», explicó el asturiano.

Sobre el Arsenal, Luis Enrique ha afirmado que el choque que han planteado se adaptaba a su nivel. «Es un equipo muy trabajado. Un partido que no nos iba bien. Creo que somos merecedores de estar en la final, y eso que el camino ha sido muy duro y tortuoso, pues fuimos el equipo con peor calendario del bombo 1. Al principio nos costó, pero el equipo fue creyendo en sí mismo para superar estas complejidades».

Para el entrenador español, el punto de inflexión pudo estar en el partido ante el Manchester City que el PSG perdía 2-0 «inmerecidamente». «Intentaba convencer a mi equipo. Les decía a mis jugadores que con 1,9% de efectividad, seguro que nos acercaremos a buenos números. Por estadística éramos el mejor de los cuatro», recalcó Luis Enrique.

Con respecto a la importancia que adquiere la gran actuación de Donnarumma bajo palos, tanto en Londres como en París, el asturiano lo tiene claro: «Cómo vas a ganar una Champions si no tienes un gran portero. En un equipo de este nivel no puedes llegar a menos».