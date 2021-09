Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras dar a conocer la lista de convocados para disputar la Liga de las Naciones. Las principales novedades de la citación son Gavi y Yeremy Pino. El combinado nacional se medirá en semifinales a Italia el próximo 6 de octubre.

Marcos Llorente

“Está en la lista de 23 y puede jugar de defensa, medio y delantero. Puede jugar en cualquier posición. Esta vez me apeteció ponerle como delantero, pero ante Italia puede jugar de lateral. Esto es bueno, aunque el primero que tiene que estar convencido es el jugador”.

Falta de delantero

“Esto va de interpretación. Ferrán para mí juega de nueve y Oyarzabal también lo puede hacer. Nosotros intentamos llegar al gol de manera colectiva. Hay que repetir los mismos comportamientos que nos acercan al resultado independientemente de los jugadores que puedan venir”.

Gavi

“Lo que busco es refrendar lo que he visto. Yo le conozco desde hace tiempo porque está en la cantera del Barcelona y es uno de los referentes de la misma. Hay jugadores que se lesionan y aunque es una desgracia puedo ver a otros. Es una oportunidad para otros jugadores que pueden venir. Todavía tiene que crecer, pero con y sin balón aporta cosas importantes para verlo. Está muy bien verlo en el equipo, pero yo quiero verlo en persona”.

Ansu Fati

“Es una gran alegría ver a Ansu Fati donde todos le queremos ver. Tuve las ganas de llamar a Ansu Fati aunque fuera para no jugar, pero hay que poner en contexto la situación, de donde viene y el tiempo que ha estado lesionado. Lo mejor es que esté tranquilo en el club y que siga jugando minutos”.

Situación del Barcelona

“Soy seleccionador y a pesar de mi pasado en el Barcelona bastante tengo con lo mío para meterme en charcos ajenos”.

Eric García

“En los clubes no puedo decidir quién es titular y quién suplente. Lo decido en la Selección. Yo sé por donde viene esta pregunta y les digo que tienen que saber gestionar todas las críticas. En su caso no tengo duda de que la sabe gestionar”.

Lista más complicada

“Ha sido un proceso muy parecido a las semanas anteriores. Todas cuestan y ninguna cuesta. Para mí estos son los 23 mejores que tengo. No hay excusas, vamos a por los resultados. Lo positivo es que van a venir 23 jugadores muy ilusionados. Esto es un premio, nos lo hemos ganado y no fue fácil. Ahora nos queda ganar una semifinal y llegar a la final para ganarla si llegamos”.

Precocidad de Gavi

“Podría ser, pero lo que es peligroso es arriesgar con jugadores jóvenes que no tengan el nivel. Viendo a Gavi no tengo duda de que puede ser un jugador muy importante para el futuro de su club y de la Selección. Depende de cómo le vea entrenando va a jugar como titular contra Italia. Garantía de que está más que preparado”.

Lista finiquitada

“Hasta que no ves los últimos partidos pueden suceder cosas. Albiol por ejemplo estaba en la lista”.

Destacar en un Barcelona complicado

“El contexto de los clubes es el que es. Lo normal es no destacar, pero de Gavi no nos va a sorprender. No es el mejor contexto para los jóvenes. No hay que presionarlos, pero los jóvenes que llegan a la Selección no van a tener presión”.

Preparación de la Liga de las Naciones

“Es igual. Yo quiero ganar todos los partidos y los jugadores tienen que demostrar que están preparados. En cada partido se juegan su futuro en la Selección, por lo que eso es lo suficientemente importante. No tengo presión, pero el objetivo es quedar campeón y a eso vamos. En noviembre ya nos jugaremos esa clasificación”.

Yeremy Pino

“Es un habitual de la Sub-21 y le conocemos muy bien. Tiene desborde y verticalidad. Además, tiene un gran nivel defensivo”.

Mala dinámica del Barcelona

“El contexto de esta concentración es este y en las anteriores era diferente. Estaremos más atentos con los jugadores que en sus clubes no salen las cosas como esperan. El contexto de la Selección es diferente al de sus clubes”.

Calendario

“Se necesita unificar y reducir el calendario. Si se añaden partidos será un problema para el jugador. ¿Un Mundial cada dos años? Como seleccionador encantado, pero hay que reducir. Hay cinco fechas FIFA más las fases finales. No hay partidos amistosos. Pero el calendario es exagerado y se debilita al jugador”.

Marco Asensio

“Hay muchos jugadores que podrían estar en esta lista. Marco ha estado muchas veces. No suelo llamar a los jugadores. En esta concentración no he llamado a nadie. Tienen mi teléfono y me pueden llamar”.

Ausencia del Real Madrid

“La formación de España está formada por esos 23 jugadores. No hay equipos ni comunidades autónomas, hay españoles”.

Falta de presión

“Nos lo hemos ganado y por eso no tengo presión. Igual que en las semifinales de la Eurocopa. En noviembre tendremos más presión. El objetivo es ir a Italia y jugar contra la campeona de Europa en su casa. El resto no es importante”.

Una llamada de Laporta

“No creo que tenga mi teléfono. Yo soy seleccionador, me han fichado dos veces y tengo por costumbre cumplir con mi palabra”.

Fabián

“Mis actos actúan mejor que mis palabras y Fabián estuvo en la Eurocopa. Los dos nos conocemos, buscamos una serie de cosas y su nivel es alto”.

Brahim

“Hay muchos jugadores que han estado cerca de la lista. Brahim lo está haciendo muy bien en el Milan. Yo estoy encantado de que vayan sumando”.

Partido contra Italia

“La comparación es que ellos están en el mejor momento. Llegaron a la final y ganaron a Inglaterra para ser campeones de manera merecida. Llevan mucho sin perder y como dice nuestro psicólogo cada día están mas cerca de hacerlo. Tiene un morbo especial ese partido. Podemos ser los primeros en ganarles. Nos van a exigir muchísimo y tienen una forma de actuar muy parecida a la nuestra”.

Sergio Ramos e Iago Aspas

“Quién sabe lo que pasará en el futuro”.